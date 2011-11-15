Елену Батурину вызвали на допрос в МВД

Российскую предпринимательницу Елену Батурину вызвали на допрос в Следственный департамент МВД.

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Повестку супруге обязался передать бывший мэр столицы Юрий Лужков, который во вторник, 15 ноября, был допрошен в качестве свидетеля по делу Банка Москвы, сообщили в следственном департаменте Министерства внутренних дел России.

Когда экс-градоначальник покинул кабинет следователя, его статус свидетеля остался неизменным. Как рассказал журналистам адвокат Ю.Лужкова Генри Резник, следователи взяли с бывшего мэра и его защитника подписку о неразглашении данных следствия, поэтому юрист не смог сообщить подробности прошедшего допроса.

Между тем адвокат отметил, что Ю.Лужков ответил на все заданные ему вопросы. По словам Г.Резника, они договорились со следователем, что бывший мэр будет также при необходимости являться на допросы. Заданные Ю.Лужкову вопросы касались обстоятельств дополнительной эмиссии акций Банка Москвы и выкупа ее московским правительством.

По данным следствия, Банк Москвы большую часть полученных от столичного правительства денежных средств (около 13 млрд руб.) направил на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт", которое, предположительно, связано с компанией жены Ю.Лужкова Елены Батуриной.

Ранее сообщалось, что Е.Батурина неоднократно (25 февраля 2011г., 4 марта 2011г., 8 апреля 2011г.) приглашалась в Следственный департамент МВД для дачи показаний в качестве свидетеля, однако на допросы к следователю она не являлась.

"В ответ на повестки следователь получает ответы из ЗАО "Интеко" за подписью начальника управления кадровой политики с информацией о нахождении Е.Батуриной за пределами Российской Федерации и невозможности в связи с этим дачи интересующих следствие показаний", - отмечали тогда в МВД РФ.

В настоящее время компания "Интеко" сменила владельца, сама Е.Батурина по-прежнему находится за рубежом. "В случае дальнейшей неявки Е.Батуриной на допрос в следственный департамент МВД России для дачи показаний в качестве свидетеля органами предварительного следствия будут приняты исчерпывающие меры для проведения необходимых следственных действий с ее участием, в том числе с использованием возможностей Интерпола. А в случае необходимости правоохранительные органы РФ вынуждены будут обращаться с соответствующим запросом об оказании правовой помощи в компетентные органы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Австрии", - подчеркнули в МВД России.