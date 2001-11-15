Женщины Афганистана освобождены от паранджи

Афганские женщины снова сняли паранджу. Вчера, после того как был освобожден Кабул, женщины Афганистана вышли на улицу с открытыми лицами. Последние пять лет режим талибов диктовал им носить паранджу, закрывающую лицо и тело...

Некоторые женщины тихо плакали. Другие просто стояли на улице с открытыми лицами и смотрели на солнце, наслаждаясь вновь обретенной свободой. Многие и них были врачами, медсестрами и преподавателями до того, как к власти пришел варварский режим талибов, который сделал женщины бесправной средневековой рабыней. До 1996 года афганские женщины имели право получать среднее и высшее образование, а также работать. Они носили современную западную одежду: брюки, джинсы, майки, рубашки, и даже иногда мини-юбки. Поскольку Афганистан всегда был мусульманской страной, и до режима талибов не приветствовались слишком откровенные наряды, однако никому не приходило в голову покрывать лицо и тело паранджой или чадрой.

Приход к власти движения Талибан изменил все, в том числе и положение женщины в обществе. Под страхом смертной казни женщинам запретили появляться на людях без паранджи. Им запретили получать образование и работать, а также танцевать, петь, читать и выходить из дома без сопровождения мужа или брата. А функция женщины в обществе была сведена исключительно к продолжению рода.

За смех на людях женщин били палками по пяткам. Они также не имели права смотреть телевизор и видеть фотографии – причем совершенно неважно какие. Пять лет назад диктора радиостанции «Радио Афганистан» Джамилу Муджахид уволили с работы по приказу талибов. Сейчас она стала первой женщиной, голос которой прозвучал на всю страну после освобождения Кабула от талибов.

The Sun