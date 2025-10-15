Обвиняемым в мошенничестве при поставках Росгвардии дали от 3 до 6 лет

Военный суд признал бизнесменов и экс-сотрудника Росгвардии виновными в мошенничестве при выполнении госконтракта на поставку комплексов разминирования «Аракс». Ущерб составил более 283 млн руб.

Фото: 52forward / VK

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу об особо крупном мошенничестве на 283,5 млн руб. при выполнении госконтракта на поставку комплексов разминирования «Аракс» для Росгвардии, передает корреспондент РБК.

Генеральный директор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 600 тыс. руб. Генеральный директор ООО «Ресурс-Авто» Александр Беляков также признан виновным и приговорен к пяти годам и штрафу 400 тыс. руб. Генеральный директор ООО «Нижегородский автомобильный завод» (НИАЗ) Наталья Барканова получила три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб. Бывший сотрудник департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии Вадим Гречишников приговорен к трем годам в колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. руб.

Чекрышев, Гречишников и Барканова были взяты под стражу в зале суда, а Беляков освобожден от исполнения наказания в связи с болезнью.

Судья также постановил частично удовлетворить гражданский иск и взыскать с фигурантов солидарно в пользу Росгвардии 235 млн руб.

Следствие установило, что фигуранты создали коррупционную схему, поставив мобильные комплексы разминирования «Аракс» Росгвардии по завышенным ценам. В 2018 году Росгвардия заключила государственный контракт с ООО «Комплексные системы». В связи с тем, что компания была держателем технической документации на «Аракс», она имела техническое преимущество перед другими компаниями и могла повлиять на ценообразование при проведении закупок. При этом для оправдания завышенных цен ООО «Комплексные системы» заключило с ООО «Ресурс-Авто» Белякова договор об использовании технических условий для производства мобильных комплексов разминирования. Также был заключен договор с НИАЗ на оборудование комплексов базовыми шасси.

Из показаний фигурантов стало известно, что сотрудник Росгвардии Вадим Гречишников был в сговоре с предпринимателями. Вместо того, чтобы «блюсти ведомственные интересы», он допустил завышенные цены, чем нанес крупный ущерб Росгвардии.

Согласно материалам дела, с 2018 по 2023 год всего было заключено пять контрактов на общую сумму 459,7 млн руб., 204 млн из которых признаны необоснованными тратами.

Гендиректора НИАЗ Наталью Барканову силовики задержали в сентябре 2023 года. Она полностью признала вину сразу после задержания. Гендиректор НИАЗ активно сотрудничала со следствием и дала признательные показания. Олег Чекрышев в начале полностью отрицал вину, а Беляков признал ее частично.

В ходе рассмотрения дела в суде все фигуранты признали вину в совершении мошенничества в полном объеме, за исключением Гречишникова. Бывший сотрудник Росгвардии утверждал, что в 2018 году пытался выяснить обоснованность предложенных цен. Однако, так как такие документы не были предоставлены, он самостоятельно произвел расчет на основе цен, представленных потенциальными поставщиками, не уведомив руководство. Свои действия Гречишников объяснял желанием не допустить срыва сроков поставок комплексов разминирования «Аракс».