В Счетной палате предупредили о рисках реформы системы ОМС

В Счетной палате увидели риски создания монополии в системе ОМС и увеличения затрат на работу региональных органов при планируемых изменениях в системе. Министр Мурашко назвал изменения стимулом для работы страховых компаний

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В Счетной палате проанализировали предлагаемые изменения в систему обязательного медицинского страхования, согласно которым губернаторы смогут передать полномочия страховых организаций территориальным фондам ОМС, и назвали риски, на которые ранее указывали сами страховщики и представители пациентов. Как сообщила директор департамента аудита здравоохранения и спорта Счетной палаты Татьяна Мухтасарова во время рассмотрении проекта на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в ведомстве считают, что проект необходимо доработать.

Она, в частности, указала, что передача полномочий территориальным фондам создаст условия для конфликта интересов и монополизации системы, так как они будут одновременно распределять объемы услуг, проводить их оплату, а также контролировать качество оказания медицинской помощи, передает корреспондент РБК.

К тому же, отметила Мухтасарова, законопроект не устанавливает единые для всех регионов критерии для принятия такого решения, что может привести в разрозненной практике правоприменения и дисбалансу уже сформированной системы ОМС. В том числе она обращает вниман6ие на значимую роль страховых медицинских организаций в независимой экспертизе качества медпомощи. Кроме того, отметила представитель Счетной палаты, пациенты лишатся права выбора страховых медицинских организаций, которые встают на их защиту при разрешении споров.

В заключении Счетной палаты, с которым ознакомился РБК, также указано, что согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, для его реализации дополнительных средств из бюджета не потребуется. Но, указывает директор департамента аудита, расширение полномочий территориальных фондов все же приведет к увеличению расходов на их содержание.

По данным контрольных мероприятий в 2023-2025 годах, в регионах нет единого подхода к формированию расходов территориальных фондов на выполнение своих функций, включая количество филиалов, штатную численность работников и расходов на оплату труда, указано в заключении. В связи с этим, считают в Счетной палате, есть риски, что средств, которые ранее выделялись территориальным фондам, будет недостаточно в случае передачи им дополнительных функций.

Ранее на эти риски указывали во Всероссийском союзе пациентов и Всероссийском союзе страховщиков. Союз направил обращение президенту Владимиру Путину, с просьбой внести поправки в законопроект. В частности, союз отмечал, что передача деятельности страховщиков фондам лишит систему независимого контроля качества работы медицинских организаций, а пациентов — возможности полноценной защиты своих прав.

С выводами Счетной палаты в ходе заседания не согласилась член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Фролова. По ее мнению, изменения сделают сделает систему расходования средств ОМС более прозрачной и позволят обеспечить единый стандарт в оплате и оценке качества медпомощи, а также исключить дублирование функций. Она отметила, что у территориальных фондов, являющихся государственными учреждениями, нет коммерческой заинтересованности в этом вопросе в отличие от страховых компаний.

К тому же, по ее словам, на практике роль страховщиков в разрешении конфликтной ситуации в медицинской организации «оказалась не столь значительной. «Может быть, конечно, не такой значительный период времени еще прошел, но население не почувствовало в их лице реальной защиты своих интересов», — говорит депутат. Она также отметила, что важным результатом передачи функций страховщиков территориальным фондам будет экономия средств, которые они сейчас получают за свою работу.

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, выступая на заседании комитета, указал, что, по данным союза, страховые компании выполняют около 30 млн экспертиз качества услуг, а территориальные фонды проводят только 1,2 млн таких экспертиз. При этом стоимость одной экспертизы, которую проводит страховая медицинская организация — 300 руб., а территориальный фонд проводит ее за 1,6 руб. «Я не понимаю, каким образом будет дешевле осуществление такого же функционала в таком же объеме», — указал он. Однако, по словам Фроловой, это стоимости отдельно взятых примеров экспертиз, но они не отражают реальной стоимости по всем процедурам.

Уфимцев предложил исключить из законопроекта возможность губернаторов наделять территориальные фонды ОМС функциями страховщиков и провести всестороннее обсуждение документа со страховыми компаниями, пациентскими и общественными организациями, которые могли бы высказать свои замечания и «более предметно представить финансово-экономическое обоснование социально-экономических последствий.

В конце обсуждения министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что предлагаемые меры не предполагают ограничений работы страховых компаний, а являются стимулом усилить свою работу и показать лучшие результаты. «Решение губернатора — это в любом случае всегда документ, который подтверждается коллегиально. Поэтому никакого, что называется, злоупотребления власти в этой ситуации не усматривается...вам нужно не создавать турбулентность в этом движении, а сконцентрироваться на качестве работы в интересах граждан. Поэтому я считаю, что для вас сейчас это норма, которая позволит вам быть лучше», — сказал глава Минздрава.

В итоге комитет по охране здоровья рекомендовал принять законопроект в первом чтении.