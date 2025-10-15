Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал изменения в закон об ОМС

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении изменения в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ», в том числе в правила выдачи полиса мигрантам, сообщил «РИА Новости» глава комитета Сергей Леонов.

Согласно документу, предлагается выдавать полис ОМС трудовым мигрантам только в случае, если они легально трудятся в России и накопили пять лет страхового стажа вместо трех.

Леонов добавил, что другим изменением предлагается дать право главам субъектов России исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.

Правительство внесло документ на рассмотрение Госдумы 29 сентября.

В начале октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко на слушаниях по проекту бюджета предложила собирать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с неработающих граждан или получающих теневые доходы. С идеей она обратилась к министру финансов Антону Силуанову. По ее словам, неработающий человек может поработать два месяца, чтобы заработать 45 тыс. руб. для оплаты ОМС.

Идею поддержали власти некоторых регионов, в частности, Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.