В Уфе двое погибли в ДТП с грузовиком, который протаранил 11 машин

Появилось видео из Уфы, где грузовик протаранил 11 машин и погибли двое

В Уфе китайский грузовик Shacman спровоцировал массовое ДТП на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе, как минимум два человека погибли. Об этом сообщил главный инспектор Башкирии по безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов.

«У большегруза отказали тормоза и на скорости он допустил столкновение с 11 автомобилями, находящимся в пути следования», — написал Севастьянов в телеграм-канале.

По его словам, информация о пострадавших уточняется. Сейчас на месте ДТП — сотрудники МЧС, медработники и эксперты республиканского главка СК. Сам Севастьянов также выехал на место аварии.

Судя по кадрам очевидцев с места аварии, несколько автомобилей получили серьезные повреждения, один съехал с дороги, еще один перевернулся.