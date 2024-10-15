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Саммит БРИКС ,  
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Мэрия Казани исключила запрет ездить на «ведрах» в дни саммита БРИКС

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Саммит БРИКС
О просьбах не ездить на старых авто в Казани в дни саммита БРИКС 22–24 октября сообщил местный портал 166.ru. Мэрия заявила, что таких запретов в городе не вводили
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Казани не вводили запрет на движение по городу на старых автомобилях и мотоциклах в период саммита БРИКС, заявил РБК глава информационно-аналитического управления мэрии Владимир Казанцев.

Ранее местный портал 116.ru написал в материале с заголовком «На «ведрах» не суйтесь даже!», что сотрудников нескольких казанских предприятий попросили не приезжать на работу на старых автомобилях и по возможности использовать общественный транспорт в период саммита БРИКС — он пройдет 22–24 октября.

«Насколько я знаю, никакого запрета на передвижение на старых машинах и мотоциклах нет. У нас таких запретов нет», — сообщил Казанцев.

Как рассказали источники 116.ru, руководство некоторых предприятий сказало, что старые, ржавые и слишком громкие машины будут портить облик города. В дни саммита сотрудникам посоветовали приезжать на работу на общественном транспорте или оставлять машины подальше, например во дворах. Рекомендацию дали и тем, кто работает в центре, и на выезде из Казани. Портал отмечал, что неясно, было ли это распоряжением властей или личной инициативой начальства предприятий.

12 октября 116.ru сообщал о сходной просьбе к студентам одного из казанских техникумов. Обучающихся там перевели на дистанционное обучение и попросили «не светиться». «Нас всех собрали и сказали, что, пока идет саммит, по городу нельзя разъезжать на «ведрах» с громкой музыкой, низкой посадкой и глушителем. Сказали: «Не позорьте город», — передавал портал слова одного из студентов.

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Кроме того, как пишет 116.ru, из-за саммита из казанского аэропорта перенесли несколько рейсов — в аэропорт Нижнекамска. В Казани будут изменены схемы движения общественного транспорта, некоторые дороги — перекрыты, на отдельных улицах запретят парковку.

Родителям дошкольников рекомендовали не водить детей в детские сады в период с 21 по 25 октября. В школах города раньше начнутся каникулы — с 21 по 28 октября. В Казанском федеральном университете с 17 октября тоже объявили каникулы на две недели.

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