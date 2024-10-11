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Политика ,  
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Путин пригласил участников форума в Туркменистане на саммит БРИКС

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран, участвующих в пленарном заседании международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде на саммит БРИКС в Казани.

Форум посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

«Мы, конечно, хотели бы приветствовать на мероприятиях в Казани хозяина нашей встречи Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и многих других лидеров, присутствующих на этом форуме», — сказал он.

По словам Путина, Москва выступает за широкую международную дискуссию и открыта к обсуждению вопросов нового миропорядка со всеми партнерами. В этом ключе пройдет и саммит БРИКС в Казани, уточнил президент.

Путин в ночь на 11 октября прибыл с рабочим визитом в столицу Туркменистана. Кроме участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», президент России также проведет встречу с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудят двусторонние отношения и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

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Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем примут участие делегации 32 стран, 24 из которых будут представлены главами государств. По данным мэрии Казани, на мероприятии ожидается 20 тыс. гостей. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China).

Позже к объединению присоединилась ЮАР, в январе 2024 года членами организации стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Турция, Таиланд, Малайзия, Азербайджан.

В 2024 году Россия является председателем объединения.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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