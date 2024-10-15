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Три человека пострадали во время подрыва автомобиля в Москве

Три человека пострадали во время подрыва автомобиля на юго-западе Москвы
После взрыва СВУ на капоте автомобиля на юго-западе Москвы пострадали двое мужчин и ребенок. СК возбудил уголовное дело. По данным «112» и Mash, машина принадлежит ресторатору и владельцу баров «Гадкий Койот» Мишачеву

Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: Прокуратура г. Москвы
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: Прокуратура г. Москвы
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: Прокуратура г. Москвы

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало в автомобиле на Профсоюзной улице в Москве, пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок, пишут SHOT и «360».

По данным телеграм-канала, СВУ находилось в пакете на капоте внедорожника TANK, припаркованного у жилой высотки на Профсоюзной. Оно было прикрыто детской пеленкой. Около восьми утра мужчина с ребенком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своем авто. Водитель хотел убрать его и в этот момент прогремел взрыв.

Три человека пострадали во время подрыва автомобиля в Москве
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В результате пострадали два мужчины и ребенок, их увезли с места на скорой. У ребенка рассечена голова, у мужчин — ранение ног и рук. Источник RT сообщил, что один из пострадавших мужчин в результате взрыва лишился руки, сейчас он находится в тяжелом состоянии

СК подтвердил «инцидент на юго-западе Москвы, в результате которого поврежден автомобиль». Также ведомство опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видны следы от взрыва СВУ на капоте внедорожника. Возбуждено дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).

«112» пишет, что машина, на которой взорвалось СВУ, принадлежит 44-летнему Виктору Мишачеву — владельцу занимающейся общепитом компании «Шейкер Групп». По одной из версий, подрыв связан с его профессиональной деятельностью. О том, что автомобиль принадлежит Мишачеву, также сообщает Mаsh.

По данным РБК Компании, ООО «Шейкер Групп» было зарегистрировано в Москве в 2018 году. Единственный руководитель компании — Виктор Мишачев. Выручка ООО за 2023 года составила 17,3 млн руб. при чистой прибыли в 3,6 млн.

Среди проектов компании — сеть баров «Гадкий Койот» и рестораны «ГОВЯDИНА».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
взрывное устройство подрыв автомобиля Москва бары рестораны бизнесмен
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