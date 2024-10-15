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Эксклюзив

Ущерб по делу о космических контрактах Минобороны оценили в ₽118 млн

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Эксклюзивы РБК
По версии следствия, бизнесмен Иванов на 118 млн руб. завысил цены на электронные компоненты для Минобороны. В основе обвинений — экспертиза, которую подготовили с опорой на цены из интернет-магазина с названием «Чип и Дип»
Фото: Рюмин Александр / ТАСС
Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Дело задержанного в августе совладельца «Радиоавтоматики» Владимира Иванова связано с завышением стоимости работ по договорам о поставках электронных компонентов для космической отрасли на 118 млн руб., рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования и материалами дела.

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве задержали Иванова в августе по подозрению в мошенническом хищении денежных средств при реализации госконтрактов для Минобороны (ч. 4 ст. 159 УК). Тверской районный суд Москвы отправил бизнесмена под арест. Максимальное наказание по предъявленной ему статье — до десяти лет лишения свободы.

В суде Владимир Иванов вину не признал. Его адвокаты просили судью не избирать их подзащитному меру пресечения, связанную с лишением свободы, и настаивали, что в деле «отсутствуют доказательства события преступления и причастности [Иванова] к нему». Также они отмечали, что фигуранта задержали через год после возбуждения уголовного дела.

Во время судебного заседания прозвучало, что у имеющего инвалидность Иванова на попечении находятся двое малолетних детей, один из которых инвалид.

Уголовное дело, по которому был задержан Иванов, возбудили в августе 2023 года, рассказали собеседники РБК. Согласно материалам дела, в период с 2016 по 2018 год между АО «ЦНИРТИ имени академика Берга» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и компанией «Радиоавтоматика» было заключено несколько договоров на сумму больше 800 млн руб. на выполнение опытно-конструкторских работ. Речь идет о поставках электронной компонентной базы, в том числе класса space и military для работы в космосе. Договоры были заключены в рамках государственного оборонного заказа для исполнения ЦНИРТИ им. Берга обязательств по заключенному еще в 1993 году госконтракту с Министерством обороны.

Компания «Радиоавтоматика» была зарегистрирована в 2014 году. В рамках госконтракта она поставляла электронные компоненты отечественного и импортного производства, сообщил РБК источник, близкий к руководству компании. По условиям договора, «Радиоавтоматика», отвечала за закупку электронной компонентной базы и ее сертификацию. Изделия, укомплектованные в рамках исполнения контракта, прошли приемку и испытания, были приняты головным заказчиком и в штатном режиме функционируют в космосе, утверждает собеседник.

В основе обвинений лежит экспертиза, сделанная по заказу ЦНИРТИ им. Берга, утверждает собеседник РБК. По его словам, эксперт опирался на цены, указанные в интернет-магазине приборов и электронных компонентов «Чип и Дип». «Но компоненты, которые продают на этом сайте, точно не подойдут для работы в условиях космической радиации», — говорит собеседник РБК.

РБК направил запрос в информационный центр МВД и «Радиоавтоматику». В ЦНИРТИ им. Берга не ответили на звонки.

«Радиоавтоматика» с 2015 года находится под санкциями США, Великобритании, Австралии и стран Евросоюза.

В базе данных СПАРК указано, что в 2017 году компания выполнила 14 госконтрактов на 116,2 млн руб. Она занималась закупкой и проведением дополнительных испытаний электрорадиоизделий, предназначенных для шаговых двигателей, поставкой и проведением испытаний электронной компонентной базы и материалов иностранного производства, приобретением лабораторного оборудования. В 2018 году «Радиоавтоматика» выполнила четыре госконтракта на 16,9 млн руб., а в 2019-м — один госконтракт на 0,5 млн руб. Информация о выполнении компанией госконтрактов после 2019 года отсутствует.

В документах, представленных в суде, было указано, что Иванов с 2022 года находится под персональными санкциями США.

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Минобороны МВД хищения мошенничество электроника коррупция гособоронзаказ
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