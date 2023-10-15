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Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры в 90 лет

Британский актер Майкл Кейн объявил о завершении карьеры в 90 лет
Сэр Майкл Кейн объявил, что завершил актерскую карьеру. 90-летний обладатель двух «Оскаров» заявил, что получил хорошие отзывы за главную роль в последнем вышедшем фильме и не сможет это превзойти. В ноябре выходит его книга
Фото: Gisela Schober / Getty Images
Фото: Gisela Schober / Getty Images

Британский актер, обладатель двух «Оскаров» Майкл Кейн объявил о завершении карьеры после выхода своего последнего фильма «Великий беглец».

«Я продолжаю говорить, что собираюсь уйти в отставку. Что ж, теперь это так, — сказал он в эфире BBC Radio 4. — Я понял, что у меня была картина, где я сыграл главную роль, и получил невероятные отзывы <...> Что я могу сделать, чтобы превзойти это?»

Актер пояснил, что к решению завершить карьеру его подтолкнула вероятность того, что ему будут предлагать меньше ролей. «Единственные роли, которые я могу получить сейчас, — это 90-летние мужчины. Или, может быть, 85. Они не будут главными. В 90 лет мужчины не занимают ведущие роли, их занимают молодые красивые мальчики и девочки. Вот я и подумал, что с таким же успехом мог бы уйти со всем этим», — считает Кейн.

По его словам, он трижды отказывался от участия в последнем фильме. Уже после «Великого беглеца» актер рассматривал еще одну роль, однако потом отказался от нее: «Я подумал, что <...> могу сыграть небольшую роль и получить плохой отзыв. <...> Вот я и подумал, почему бы не уйти прямо сейчас? Так что я ушел».

В «Великом беглеце» Кейн играет 89-летнего ветерана Второй мировой войны Берни Джордана, который в 2014 году сбежал из дома престарелых, чтобы принять участие в праздновании годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

На вопрос о том, как он переживает старость, актер ответил: «Я все еще хватаюсь за каждую секунду, хотя мне 90». 23 ноября выходит его дебютная книга — роман-триллер «Смертельная игра».

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Майкл Кейн (имя при рождении — Морис Джозеф Миклвайт) родился 14 марта 1933 года. Он официально сменил имя на Майкл Кейн в 2016 году.

За время своей актерской карьеры Кейн сыграл в десятках фильмов. Среди них: серия фильмов о Бэтмене режиссера Кристофера Нолана, «Kingsman», «Ограбление по-итальянски», «Иллюзия обмана», «Дитя человеческое», «Начало», «Молодость», «Интерстеллар» и др. За роли второго плана в картинах «Ханна и ее сестры» и «Правила виноделов» актер получил премии «Оскар». Еще четыре раза был номинирован.

В 2000 году был посвящен в рыцари. Кейн был женат дважды, от обоих браков имеет двух дочерей. После празднования 80-летнего юбилея в марте 2013 года Кейн заявил, что завершит актерскую карьеру в 90 лет.

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