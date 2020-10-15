Патологоанатомы сообщили о влиянии COVID-19 на органы человека

В первую очередь коронавирус воздействует на легкие, вызывая массивный отек этого органа. Об этом заявила главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24».

Как сообщает телеканал со ссылкой на медиков, стандартная масса одного легкого составляет примерно 350 граммов, а у жертв COVID-19 она может увеличиться до двух килограммов.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — сказала Гришина.

По ее словам, часто коронавирусная инфекция приводит к смерти пациента из-за внезапной закупорки легочной артерии: так кровь перестает поступать в легкие. Также сотрудники морга сообщили, что причиной летального исхода часто является полиорганная недостаточность, когда вирус поражает все ткани и органы.