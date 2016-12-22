ФСБ задержала экс-главу центра связи ФСИН за хищение бюджетных средств

Бывший начальник Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН Игорь Шайков задержан по подозрению в мошенничестве, связанном с поставками компьютеров для работы с секретными данными

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Во вторник утром, 2 октября, следователи СКР при поддержке оперативников ФСБ и ФСИН задержали бывшего начальника Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи​ (ГЦИТОиС) ФСИН Игоря Шайкова. Об этом РБК рассказал источник во ФСИН, информацию подтвердил источник в Следственном комитете России.

«Задержание проводили в квартире по месту жительства Шайкова», — отметили в СКР.

Следственные действия с доставкой

Кроме того, сотрудники управления собственной безопасности ФСИН везут из Ставрополя в Москву бывшего заместителя начальника ГЦИТОиС Павла Щетинина. Об этом сообщил РБК в телефонном разговоре сам Щетинин.

В распоряжении РБК есть постановление от 2 октября 2018 года о приводе Щетинина на допрос к следователю по расследованию особо важных дел следственного управления ГСУ СКР по Москве Денису Кондратенко. В документе говорится, что оперативники ФСБ, управления собственной безопасности ФСИН и антикоррупционного управления МВД должны доставить Щетина для допроса по уголовному делу, которое было возбуждено 16 марта в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН и ФГУП «Научно-технический центр «Атлас» по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).

«В ходе предварительного следствия возникла необходимость в допросе Павла Щетинина, который систематически уклоняется от явки к следствию», — уточняется в документе. По словам Щетинина, он был на допросе у следователя Кондратенко 21 сентября.

У РБК также есть письмо следователя Кондратенко от 16 сентября 2018 года на имя директора ФСИН Геннадия Корниенко (подлинность документа подтвердил источник в Службе исполнения наказаний). Следователь уведомил главу пенитенциарного ведомства о необходимости провести оперативно-розыскные мероприятия по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при хищении денежных средств в сумме 160,3 млн руб., выделенных из федерального бюджета в рамках гособоронзаказа на 2015 год на нужды ФСИН. В письме уточнялось, что для этого, в частности, необходимо доставить в следственное управление Щетинина и обыскать его квартиру.

РБК отправил запрос в пресс-службу ФСИН и СКР с просьбой прокомментировать расследование.

«Защищенное исполнение»

Щетинин рассказал РБК, что в госконтракте, о котором говорится в документах, речь шла о закупке компьютеров «защищенного исполнения» в 2015 году. Компьютеры предназначались для обработки секретных данных в системе ФСИН.

«Сама по себе ситуация вызывает удивление, — говорит Щетинин, — контракт я не подписывал и, фактически, был отстранен от должности».

По словам бывшего заместителя руководителя ГЦИТОиС, уголовное дело возбудили из-за того, что в компьютерах отсутствовали CD-Rom, а также генераторы подавления шума. Эти устройства не были предусмотрены техническим заданием, которое было составлено специалистами новосибирского филиала ГЦИТОиСа, сообщил Щетинин.

«Даже если у руководства ФСИН возникли претензии к закупленным компьютерам, то это хозяйственный спор, который должен решаться в арбитраже, а не в уголовной плоскости», — считает Щетинин. Также он выразил недоумение по поводу суммы ущерба. «Компьютеры были поставлены, все соответствовало условиям госконтракта, и непонятно, почему в деле фигурируют 160,3 млн руб., то есть вся сумма», — говорит он.

Один поставщик

Щетинин и Шайков уверены, что их уголовное преследование было инициировано руководством ФСИН.

«В конце 2014 года мне и Шайкову принесли на подпись документы, по которым мы должны были оказать услуги на 25 млн руб., — говорит Щетинин. — Госконтракт, в рамках которого надо было оказать услуги, был составлен и заключен в один день, в один день была сделана экспертиза». По словам бывшего сотрудника ГЦИТОиС, все это вызвало у них большие подозрения: они отказались подписывать документы.

Второй эпизод, который лег в основу будущих событий, это закупка бронежилетов. Шайков рассказывал РБК, что в 2015 году их склонили к размещению неправильного технического задания, которое было ориентировано только на одного поставщика. По его словам, стоимость контракта была сильно завышена: в техзадании была указана цена продукции 96 млн руб. После вмешательства Шайкова и Щетинина сумму закупки снизили до 72 млн руб.

Сомнения в обоснованности этого уголовного дела разделяет основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он считает, что задержание Щетинина и Шайкова — месть со стороны нынешнего руководства ФСИН за отказ этих офицеров участвовать в коррупционных схемах.