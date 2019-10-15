Медведев потребовал решить вопрос с базой потенциально опасных водителей

Глава правительства напомнил, что подготовка законопроекта о ее создании идет с 2016 года. По словам премьера, сведения о водителях, содержащиеся в базе, могли бы снизить потенциальную опасность несчастных случаев

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В вопросе создания единой базы данных о водителях с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем необходимо поставить точку. Об этом на совещании в правительстве заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Единой информационной базы, где содержались бы сведения о таких водителях, нет, а она могла бы снизить потенциальную опасность подобного рода вождения <...> Надо точку ставить: или надо нам это, или не надо», — сказал он.

Медведев пояснил, что такие сведения о водителях необходимо иметь, так как речь идет об «управлении источником повышенной опасности [автомобилем]». Он напомнил, что соответствующий законопроект о создании единой базы, создание которой инициировал Минздрав, находится на рассмотрении с 2016 года. Его необходимо доработать и еще раз досмотреть, заключил премьер-министр.

Доработать законопроект и устранить оттуда все разногласия он поручил Минздраву и МВД. В свою очередь главы ведомств Вероника Скворцова и Владимир Колокольцев отметили, что если база будет создана, МВД сможет получать данные медосвидетельствований водителей, передает «РИА Новости». Предполагается, что это поможет выявить противопоказания к управлению автомобилем.