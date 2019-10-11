Главный нарколог Минздрава поддержал тестирование водителей на алкоголизм

Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн поддержал идею тестировать желающих получить водительские права на хронический алкоголизм, сообщает агентство ТАСС. «Медицинское тестирование на злоупотребление алкоголем для желающих получить водительские права повысит эффективность профилактической наркологической работы, поскольку людей с такими проблемами будут направлять на прохождение специальной медицинской программы», — сказал Брюн.

Ранее об утверждении Минздравом новых правил прохождения медицинской комиссии для получения или возвращения водительских прав сообщила газета «Коммерсантъ». По ее данным, в соответствующем приказе министерства речь идет о специальном CDT-тесте. Если он покажет концентрацию карбогидрат-дефицитного трансферрина (уровень повышается при постоянном употреблении алкоголя) выше уровня 1,2, то человека направят в наркодиспансер, а там уже выяснят, может ли он водить автомобиль.

Сейчас приказ находится на регистрации в Минюсте. В Госавтоинспеции, комментируя нововведения, заявили, что зачастую некоторые водители, «не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают заключения об отсутствии у них противопоказаний, продолжая управлять автомобилем, представляя опасность».





