Координаторы штабов ФБК сообщили о новых обысках в регионах

Директор фонда Алексея Навального Иван Жданов пояснил, что речь идет о бывших и нынешних сотрудниках и волонтерах штабов более чем в десятке городов. Он утверждает, что обыски связаны с уголовным делом об отмывании денег

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

У бывших и нынешних сотрудников и волонтеров региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с утра во вторник, 15 октября, проходят обыски. Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор ФБК Иван Жданов,

По его словам, речь идет о более чем десятке городов, включая Екатеринбург, Уфу, Самару, Воронеж, Челябинск, Новосибирск и Ярославль. Жданов утверждает, что обыски связаны с «делом ФБК» — уголовным разбирательством в отношении фонда по статье об отмывании денег.

Юрист штаба ФБК в Уфе Федор Телин сообщил РБК, что «обыски в штабе сейчас не проводятся, проводятся у трех волонтеров дома». По его словам, сотрудники правоохранительных органов пришли к активистам около 8 утра (6:00 мск) и до сих пор проводят следственные действия. В пресс-службе ГУ МВД по Башкортостану РБК заявили, что «воздерживаются от комментариев» по поводу обысков.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области РБК посоветовали обратиться за комментарием в региональное управление Следственного комитета (СК). В пресс-службе областного СУ СК сообщили, что не владеют информацией об обысках в штабе Навального.