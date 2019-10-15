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Координаторы штабов ФБК сообщили о новых обысках в регионах
Директор фонда Алексея Навального Иван Жданов пояснил, что речь идет о бывших и нынешних сотрудниках и волонтерах штабов более чем в десятке городов. Он утверждает, что обыски связаны с уголовным делом об отмывании денег
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

У бывших и нынешних сотрудников и волонтеров региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с утра во вторник, 15 октября, проходят обыски. Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор ФБК Иван Жданов,

По его словам, речь идет о более чем десятке городов, включая Екатеринбург, Уфу, Самару, Воронеж, Челябинск, Новосибирск и Ярославль. Жданов утверждает, что обыски связаны с «делом ФБК» — уголовным разбирательством в отношении фонда по статье об отмывании денег.

Юрист штаба ФБК в Уфе Федор Телин сообщил РБК, что «обыски в штабе сейчас не проводятся, проводятся у трех волонтеров дома». По его словам, сотрудники правоохранительных органов пришли к активистам около 8 утра (6:00 мск) и до сих пор проводят следственные действия. В пресс-службе ГУ МВД по Башкортостану РБК заявили, что «воздерживаются от комментариев» по поводу обысков.

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СМИ опубликовали копию денежного перевода ФБК из Испании

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области РБК посоветовали обратиться за комментарием в региональное управление Следственного комитета (СК). В пресс-службе областного СУ СК сообщили, что не владеют информацией об обысках в штабе Навального.

«Сегодня в 6 утра пришли с обыском к волонтеру Василию Керимову, изъяли все устройства, где есть память, — жесткие диски, флешки — и открытку о том, что он жертвует деньги в ФБК. Сейчас его увезли на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля», — рассказал РБК координатор штаба Навального в Чебоксарах Семен Кочкин.

В Telegram-канале штаба Навального в Екатеринбурге говорится, что обыски проходят у двух сотрудниц организации, причем одна из них не работает в штабе почти два года. Уточняется, что действующую сотрудницу Викторию Райх увезли на допрос в СК. Политолог Федор Крашенинников, бывший муж экс-активистки местного штаба Навального, сказал РБК, что у него дома также проходил обыск. «По делу ФБК, искали мою бывшую жену и ее вещи. С женой не живем три года», — отметил он. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области РБК сказали, что пока воздерживаются от комментариев по данной теме.

В штабе Навального в Ярославле РБК сообщили, что обыск проходит по месту фактического проживания заместителя координатора штаба. «В 6 утра у заместителя координатора Александра Смирнова [раздался] стук в дверь. И все, он пропал с радаров», — рассказала координатор штаба Елена Лекиашвили. Она отметила, что 12 сентября также прошли обыски у родителей Смирнова. В пресс-службе ГУ МВД по Ярославской области РБК заявили, что пока не комментируют ситуацию.

Политика
Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом

В начале августа Следственный комитет возбудил в отношении ФБК уголовное дело по статье об отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК России). По версии следствия, близкие к организации люди и ее сотрудники через счета организации легализовали около 1 млрд руб. Фонд обвинения отверг.

В октябре Минюст признал ФБК иностранным агентом. «Установлено осуществление политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников: от иностранных организаций Испании и США», — заявили тогда в министерстве. По данным ведомства, фонд получил два транша из Испании и один из США на общую сумму более 140 тыс. руб. Жданов назвал факт переводов провокацией.

Авторы: Артём Губенко, Любовь Порываева
Теги: обыски, ФБК, Алексей Навальный, новости РБК
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