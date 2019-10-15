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СМИ узнали об отзыве правительства на закон о единой платежке за ЖКУ
По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит устранить «сложившуюся практику в отдельных регионах», где люди каждый месяц получают по несколько платежных документов. Кабмин решил поддержать документ
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство решило поддержать предложенный Госдумой законопроект о едином платежном документе по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) при условии его качественной доработки. С отзывом кабмина о документе ознакомились «Известия».

Сейчас разработанный Минстроем отзыв находится на рассмотрении в кабмине. В пресс-службе правительства «Известиям» не уточнили, когда будет утвержден официальный отзыв.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму в середине июня 2019 года группой депутатов во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым («Единая Россия»). Документ предполагает появление в законах двух новых понятий — Единый платежный документ (ЕПД) и «расчетный центр» (структура, которая будет централизованно выставлять ЕПД в регионах). Согласно законопроекту, ЕПД помимо ЖКУ в том числе включает в себя такие строки, как содержание и текущий ремонт дома, взнос за капремонт и вывоз мусора.

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Пахомов пояснял, что законопроект устраняет «сложившуюся практику в отдельных регионах», где граждане ежемесячно получают несколько платежных документов, в которых люди «путаются». Это в свою очередь приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов по ЖКХ.

При этом в проекте отзыва правительство рекомендует соотнести понятие ЕПД с уже существующим «платежным документом» для избежания «неразберихи». Как пояснил «Известиям» адвокат национальной юридической службы «Амулекс» Василий Ярошенко, из-за юридических неточностей граждане могут получить несколько платежек по одним и тем же услугам. Кроме того, правительство выступило с критикой предложенной депутатами модели «расчетного центра», которая, по мнению кабмина, «не соответствует принципам госполитики по развитию конкуренции в сфере ЖКХ».

Как отмечают «Известия», по итогам первого квартала 2019 года долги россиян за ЖКУ достигли 564,5 млрд руб.

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Новая единая форма платежной квитанции за услуги ЖКХ, которая, в частности, действует в Москве, была введена в России в июне 2018 года. Помимо традиционных счетов за газ, воду и электроснабжение там в том числе содержится информация о размере повышения платы за ЖКХ, а также сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ.

Автор: Артём Губенко
Теги: ЖКХ, тариф, документ
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