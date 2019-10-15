СМИ узнали об отзыве правительства на закон о единой платежке за ЖКУ

СМИ узнали об отзыве правительства на закон о единой платежке за ЖКУ

По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит устранить «сложившуюся практику в отдельных регионах», где люди каждый месяц получают по несколько платежных документов. Кабмин решил поддержать документ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство решило поддержать предложенный Госдумой законопроект о едином платежном документе по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) при условии его качественной доработки. С отзывом кабмина о документе ознакомились «Известия».

Сейчас разработанный Минстроем отзыв находится на рассмотрении в кабмине. В пресс-службе правительства «Известиям» не уточнили, когда будет утвержден официальный отзыв.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму в середине июня 2019 года группой депутатов во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым («Единая Россия»). Документ предполагает появление в законах двух новых понятий — Единый платежный документ (ЕПД) и «расчетный центр» (структура, которая будет централизованно выставлять ЕПД в регионах). Согласно законопроекту, ЕПД помимо ЖКУ в том числе включает в себя такие строки, как содержание и текущий ремонт дома, взнос за капремонт и вывоз мусора.

Пахомов пояснял, что законопроект устраняет «сложившуюся практику в отдельных регионах», где граждане ежемесячно получают несколько платежных документов, в которых люди «путаются». Это в свою очередь приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов по ЖКХ.