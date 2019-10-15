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СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс
По версии следствия, компания с офисом в комплексе «Москва-Сити» похищала средства клиентов, которые были уверены, что играют на форексе, выяснила газета «Коммерсантъ»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров. По данным правоохранителей, сумма нанесенного ими ущерба может достигать 1 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Злоумышленники действовали под вывеской компании STForex, которая с 2014 года работала без лицензии. Правоохранители выяснили, что, едва появившись на рынке, компания сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ.

На обучающих курсах и тренингах злоумышленники показывали клиентам, как легко можно зарабатывать. После курсов клиент инвестировал небольшие суммы, около $200, и оставался в плюсе. В этот момент трейдеры начинали призывать новичка сыграть по-крупному — некоторые потерпевшие отдавали им все сбережения, а в отдельных случаях даже брали кредиты под залог недвижимости.

По данным правоохранителей, до реального рынка доходили только сделки с крупными клиентами (от $100 тыс.), остальные же переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре Центробанка. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации, дающей игрокам доступ на межбанковский валютный рынок. Однако в реальности, как считает следствие, деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки закончились с убытками.

Первым задержали соучредителя STForex Александра Смирнова, которого следствие считает организатором схемы. Впоследствии был задержан и его помощник, Кирилл Остапенко, оба вышли под залог в 3 млн руб. По версии правоохранителей, в преступное сообщество входили девять человек.

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ЦБ предложил закрыть населению доступ к рынку форекс

В феврале ЦБ предложилограничить доступ к рынку форекс для населения, сделав его доступным только для квалифицированных инвесторов. «Если будет принят общий подход, что, независимо от того, где ты раньше участвовал, ты должен будешь пройти квалификацию, я думаю, число участников сократится очень существенно», — сказал зампред Центробанка Владимир Чистюхин. На сделках рынка форекс зарабатывают меньше 30% игроков, а медианный инвестор теряет свои средства за девять месяцев, говорил тогда РБК профессор РЭШ Олег Шибанов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: форекс, уголовное дело
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