СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс

По версии следствия, компания с офисом в комплексе «Москва-Сити» похищала средства клиентов, которые были уверены, что играют на форексе, выяснила газета «Коммерсантъ»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров. По данным правоохранителей, сумма нанесенного ими ущерба может достигать 1 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Злоумышленники действовали под вывеской компании STForex, которая с 2014 года работала без лицензии. Правоохранители выяснили, что, едва появившись на рынке, компания сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ.

На обучающих курсах и тренингах злоумышленники показывали клиентам, как легко можно зарабатывать. После курсов клиент инвестировал небольшие суммы, около $200, и оставался в плюсе. В этот момент трейдеры начинали призывать новичка сыграть по-крупному — некоторые потерпевшие отдавали им все сбережения, а в отдельных случаях даже брали кредиты под залог недвижимости.

По данным правоохранителей, до реального рынка доходили только сделки с крупными клиентами (от $100 тыс.), остальные же переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре Центробанка. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации, дающей игрокам доступ на межбанковский валютный рынок. Однако в реальности, как считает следствие, деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки закончились с убытками.

Первым задержали соучредителя STForex Александра Смирнова, которого следствие считает организатором схемы. Впоследствии был задержан и его помощник, Кирилл Остапенко, оба вышли под залог в 3 млн руб. По версии правоохранителей, в преступное сообщество входили девять человек.