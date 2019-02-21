ЦБ предложил закрыть населению доступ к рынку форекс

Регулятор настаивает, что доступ к рынку должен быть только у квалифицированных инвесторов. Но стоит ли распространять ограничения на всех игроков, а не только на новых, пока не решено

Владимир Чистюхин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Рынок форекс должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов, сказал зампред Центробанка Владимир Чистюхин, передает ТАСС. По его словам, сейчас рассматриваются два подхода: ограничения будут распространяться только на новых участников рынка либо на всех игроков.

«Если будет принят подход, что те, кто уже получил доступ к каким-то сегментам рынка, то они в них и остаются, тогда влияние будет минимальным. Если будет принят общий подход, что, независимо от того, где ты раньше участвовал, ты должен будешь пройти квалификацию, я думаю, число участников сократится очень существенно», — сказал он.

Также ЦБ планирует сократить кредитное плечо участников рынка (отношение депозита к конкретному лоту). Чистюхин сказал, что это отношение будет снижено с 1:50 до 1:30.

Если изменения будут введены, число участников рынка форекс сократится, подчеркнул он.