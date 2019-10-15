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СМИ сообщили о задержании экс-майора Дымовского со взрывчаткой
По словам бывшего полицейского, он нашел взрывчатые вещества три года назад и сообщил о этом в органы. Однако реакции не последовало и он спрятал их на кладбище. Теперь же он захотел сдать взрывчатку в полицию и был задержан
Алексей Дымовский, 2010 год (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывшего майора полиции Алексея Дымовского задержали в Новороссийске по подозрению в хранении нескольких килограммов взрывчатого вещества, пишет местное издание «Наша газета» со ссылкой на источники. О задержании Дымовского также сообщили местная «Комсомольская правда» и Life.

Перед своим задержанием Дымовский записал видео, на котором объяснил, как у него оказалась взрывчатка, запись попала в распоряжение «Нашей газеты». По словам бывшего полицейского, в конце 2016 года бывший коллега рассказал ему, что в подвале экспертно-криминалистического отдела полиции Новороссийска нашли вещдоки, которые не уничтожили по истечению срока давности, их якобы выбросили в овраг.

По словам Дымовского, он приехал к оврагу и нашел несколько сумок, в том числе с 3 тыс. патронов калибра 7.62, коноплей и несколькими кусками тротила. Бывший полицейский утверждает, что сообщил о находке в Центр по противодействию экстремизму и терроризму, но после того как в течение трех месяцев там не приняли мер, он решил спрятать взрывчатку на кладбище.

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Экс-майор А.Дымовский арестован за оставление места ДТП

14 октября Дымовский заявил, что планирует отвести взрывчатые вещества в полицию и добровольно сдать их, но его задержали по пути в отделение, пишет «Наша газета». По словам собеседника «КП», сейчас правоохранительные органы проводят первичную проверку и в дальнейшем будут решать вопрос о мере пресечения Дымовскому.

Дымовский стал широко известен в 2009 году, когда он записал видеообращение к на тот момент премьер-министру Владимиру Путину и пожаловался на произвол в отделе внутренних дел в Краснодарском крае. Позже Дымовского уволили за клевету. Против него было возбуждено дело о служебном подлоге, однако в 2010 году эти обвинения сняли.

Теги: взрывчатка, Алексей Дымовский
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