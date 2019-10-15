СМИ сообщили о задержании экс-майора Дымовского со взрывчаткой

По словам бывшего полицейского, он нашел взрывчатые вещества три года назад и сообщил о этом в органы. Однако реакции не последовало и он спрятал их на кладбище. Теперь же он захотел сдать взрывчатку в полицию и был задержан

Алексей Дымовский, 2010 год (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывшего майора полиции Алексея Дымовского задержали в Новороссийске по подозрению в хранении нескольких килограммов взрывчатого вещества, пишет местное издание «Наша газета» со ссылкой на источники. О задержании Дымовского также сообщили местная «Комсомольская правда» и Life.

Перед своим задержанием Дымовский записал видео, на котором объяснил, как у него оказалась взрывчатка, запись попала в распоряжение «Нашей газеты». По словам бывшего полицейского, в конце 2016 года бывший коллега рассказал ему, что в подвале экспертно-криминалистического отдела полиции Новороссийска нашли вещдоки, которые не уничтожили по истечению срока давности, их якобы выбросили в овраг.

По словам Дымовского, он приехал к оврагу и нашел несколько сумок, в том числе с 3 тыс. патронов калибра 7.62, коноплей и несколькими кусками тротила. Бывший полицейский утверждает, что сообщил о находке в Центр по противодействию экстремизму и терроризму, но после того как в течение трех месяцев там не приняли мер, он решил спрятать взрывчатку на кладбище.

14 октября Дымовский заявил, что планирует отвести взрывчатые вещества в полицию и добровольно сдать их, но его задержали по пути в отделение, пишет «Наша газета». По словам собеседника «КП», сейчас правоохранительные органы проводят первичную проверку и в дальнейшем будут решать вопрос о мере пресечения Дымовскому.