Ученые предсказали дефицит пива в мире из-за глобального потепления

Ученые предупреждают, что, если климатическая ситуация не изменится, мир столкнется с дефицитом пива и скачком цен на него. Больше всего пострадают традиционно пивные страны, а также Россия

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Продолжающееся глобальное потепление и другие изменения климата негативно скажутся на урожае ячменя по всему миру, что обернется дефицитом пива и скачком цен на этот напиток. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Plants, на которое обратила внимание газета The Guardian.

Ученые с помощью климатических моделей попытались выяснить, как экстремальные погодные условия повлияют на урожай ячменя в ближайшие 80 лет. Затем при помощи экономических моделей они рассчитали, как это повлияет на производство и стоимость пива в разных странах.

В итоге выяснилось, что при самом неблагоприятном сценарии — при экстремальных периодах сильной жары и засухи — произойдет дефицит ячменя, что непременно скажется на объемах производства пива и его цене. Ожидается, что особенно это ударит по ключевым странам — производителям пива, включая Бельгию, Чехию и Ирландию, говорится в исследовании.

Так лидером по скачку цен на пиво, согласно расчетам ученых, станет Польша. Там этот напиток при неблагоприятном развитии климатических событий может подорожать на 377%. Затем следует Чехия, где скачок цен на пиво может составить 143%, тройку лидеров замыкает Канада, где пиво может подорожать на 133%. Россия расположилась на седьмом месте (+30%).

Даже при наиболее благоприятном климатическим сценарии — с быстрым и усиленным сокращением выбросов парниковых газов в атмосферу — потребление пива в Ирландии, Бельгии и Чехии упадет в пределах 9–13%. В исследовании подчеркивается, что эти страны наиболее подвержены подобному влиянию, поскольку лидируют по количеству потребляемого пива, а также являются крупнейшими экспортерами этого напитка.

Ученые подчеркивают, что в объеме общего урожая ячменя лишь одна шестая часть его идет на сырье для пива, остальное — на корм для скота. Однако в случае нехватки зерна, приоритет будет отдаваться голодным животным.