В Татарстане совершено покушение на главу еврейской культурной автономии

Утром 15 октября в офисном помещении на улице Поперечно-Ноксинской в Казани произошел взрыв, в результате которого получили ожоги и травмы глаз предприниматель Михаил Скоблионок и его помощница, сообщает региональное подразделение Следственного комитета. В СК пояснили, что причиной взрыва стала «сработка неустановленного устройства».
«В настоящее время оба [пострадавших] госпитализированы в офтальмологическую больницу», — говорится в сообщении.
По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, Скоблионок получил некую посылку. «Он получил посылку, она взорвалась. Пострадали он и секретарша», — сказал собеседник агентства.
По факту происшествия СК по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ, покушение на убийство двух или более лиц).
Правоохранительные органы работают на месте происшествия. «Следствие полагает, что причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего», — говорится в сообщении СК.
Михаил Скоблионок — основатель и гендиректор компании ЗАО «Татарское акционерное производственное объединение» (ТАКПО), расположенной в Альметьевске. Компания занимается реализацией нефтепродуктов, а также промышленным и гражданским строительством, в том числе гостиничным и ресторанным бизнесом. В июльском интервью газете «Бизнес-Онлайн» Скоблионок говорил, что у него 17 ресторанов, часть из которых за пределами Татарстана.
Он также является президентом региональной общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия Республики Татарстан».