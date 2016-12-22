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В Татарстане совершено покушение на главу еврейской культурной автономии
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В Татарстане совершено покушение на главу еврейской культурной автономии
Общество, 12:31
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В Татарстане совершено покушение на главу еврейской культурной автономии
В Казани завели уголовное дело из-за покушения на местного предпринимателя и главу еврейской национально-культурной автономии Михаила Скоблионка. По данным ТАСС, Скоблионок получил посылку, которая взорвалась у него в руках
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Утром 15 октября в офисном помещении на улице Поперечно-Ноксинской в Казани произошел взрыв, в результате которого получили ожоги и травмы глаз предприниматель Михаил Скоблионок и его помощница, сообщает региональное подразделение Следственного комитета. В СК пояснили, что причиной взрыва стала «сработка неустановленного устройства».

«В настоящее время оба [пострадавших] госпитализированы в офтальмологическую больницу», — говорится в сообщении.

По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, Скоблионок получил некую посылку. «Он получил посылку, она взорвалась. Пострадали он и секретарша», — сказал собеседник агентства.

Видео: СК РФ

По факту происшествия СК по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ, покушение на убийство двух или более лиц).

Правоохранительные органы работают на месте происшествия. «Следствие полагает, что причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего», — говорится в сообщении СК.

Михаил Скоблионок — основатель и гендиректор компании ЗАО «Татарское акционерное производственное объединение» (ТАКПО), расположенной в Альметьевске. Компания занимается реализацией нефтепродуктов, а также промышленным и гражданским строительством, в том числе гостиничным и ресторанным бизнесом. В июльском интервью газете «Бизнес-Онлайн» Скоблионок говорил, что у него 17 ресторанов, часть из которых за пределами Татарстана.

Он также является президентом р​егиональной общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия Республики Татарстан».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Татарстан , покушение
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