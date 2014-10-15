Собянин поддержал идею ввести платный въезд в «Москва-Сити»

Мэр не уточнил, идет ли речь о взимании платы только с транзитного или со всего транспорта, въезжающего на территорию делового центра

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Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает идею ввести плату за въезд на территорию делового центра «Москва-Сити» при соответствующем изменении федерального законодательства. Об этом он заявил в среду на встрече с журналистами.

«Мы – за, «Сити» надо ограждать от такого безумного потока машин. Там целый город на маленькой площадке», – цитирует Собянина Интерфакс. По мнению столичного градоначальника, идея ввести плату за въезд на территорию делового центра является «разумной».

Однако введение платы за въезд на территорию «Москва-Сити» регулирует не московское, а федеральное законодательство, подчеркнул мэр. По его словам, соответствующие законодательные инициативы уже готовят депутаты Госдумы и Минтранс России.

Мэр не уточнил, идет ли речь о платном въезде только для транзитного или для всего транспорта на территорию центра. К деловому центру «Москва-Сити» примыкают Пресненская набережная, часть Тестовской улицы, часть 1-го Красногвардейского проезда и Выставочный переулок.

В июне управляющая компания ОАО «Сити» обратилась в департамент транспорта Москвы с просьбой организовать одностороннее движение и платный въезд для транзитного транспорта в «Москва-Сити» от моста «Багратион» до въезда на Третье транспортное кольцо.

О том, что письмо с соответствующей просьбой «Сити» направлено в департамент, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на владельца компании Олега Малиса.

Свою просьбу Малис объяснил тем, что в «Москва-Сити» дважды в день образуется большая пробка. «По нашим оценкам, транзитный трафик более чем в два раза превышает резидентный и существенно осложняет транспортную ситуацию на территории делового центра», – сказал тогда Малис.

Он отметил, что точечные меры, такие как расширение трассы и ввод платной парковки в районе центра, не решают проблемы и единственный вариант решения проблемы – ввод платного въезда.

На прошлой неделе Минтранс предложил наделить органы местного самоуправления правом ограничивать, запрещать или вводить платный въезд в отдельные муниципальные районы или города в целом. Об этом говорится в проекте закона «Об организации дорожного движения», подготовленного ведомством и опубликованном на Едином портале проектов нормативных актов.

В документе речь идет о «зонах специальной организации дорожного движения», въезд в которые можно будет ограничить, запретить или сделать платным. Решение о таких зонах смогут принимать органы местного самоуправления. При этом зоны могут охватывать как части муниципалитетов, так и несколько муниципальных образований. В последнем случае решение будут принимать власти субъекта Российской Федерации. Законопроект Минтранса вынесен на публичное обсуждение, которое завершится 8 октября.