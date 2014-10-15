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Собянин поддержал идею ввести платный въезд в «Москва-Сити»
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Собянин поддержал идею ввести платный въезд в «Москва-Сити»
Общество, 15 окт 2014, 20:23
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Собянин поддержал идею ввести платный въезд в «Москва-Сити»
Мэр не уточнил, идет ли речь о взимании платы только с транзитного или со всего транспорта, въезжающего на территорию делового центра
Фото: ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает идею ввести плату за въезд на территорию делового центра «Москва-Сити» при соответствующем изменении федерального законодательства. Об этом он заявил в среду на встрече с журналистами.

«Мы – за, «Сити» надо ограждать от такого безумного потока машин. Там целый город на маленькой площадке», цитирует Собянина Интерфакс. По мнению столичного градоначальника, идея ввести плату за въезд на территорию делового центра является «разумной».

Однако введение платы за въезд на территорию «Москва-Сити» регулирует не московское, а федеральное законодательство, подчеркнул мэр. По его словам, соответствующие законодательные инициативы уже готовят депутаты Госдумы и Минтранс России.

Мэр не уточнил, идет ли речь о платном въезде только для транзитного или для всего транспорта на территорию центра. К деловому центру «Москва-Сити» примыкают Пресненская набережная, часть Тестовской улицы, часть 1-го Красногвардейского проезда и Выставочный переулок.

В июне управляющая компания ОАО «Сити» обратилась в департамент транспорта Москвы с просьбой организовать одностороннее движение и платный въезд для транзитного транспорта в «Москва-Сити» от моста «Багратион» до въезда на Третье транспортное кольцо.

О том, что письмо с соответствующей просьбой «Сити» направлено в департамент, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на владельца компании Олега Малиса.

Свою просьбу Малис объяснил тем, что в «Москва-Сити» дважды в день образуется большая пробка. «По нашим оценкам, транзитный трафик более чем в два раза превышает резидентный и существенно осложняет транспортную ситуацию на территории делового центра», сказал тогда Малис.

Он отметил, что точечные меры, такие как расширение трассы и ввод платной парковки в районе центра, не решают проблемы и единственный вариант решения проблемы – ввод платного въезда.

На прошлой неделе Минтранс предложил наделить органы местного самоуправления правом ограничивать, запрещать или вводить платный въезд в отдельные муниципальные районы или города в целом. Об этом говорится в проекте закона «Об организации дорожного движения», подготовленного ведомством и опубликованном на Едином портале проектов нормативных актов.

В документе речь идет о «зонах специальной организации дорожного движения», въезд в которые можно будет ограничить, запретить или сделать платным. Решение о таких зонах смогут принимать органы местного самоуправления. При этом зоны могут охватывать как части муниципалитетов, так и несколько муниципальных образований. В последнем случае решение будут принимать власти субъекта Российской Федерации. Законопроект Минтранса вынесен на публичное обсуждение, которое завершится 8 октября.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Собянин , Москва Сити , платный въезд , платные дороги
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