В РАН сообщили об аварийной ситуации на исследовательском судне

У судна «Академик Николай Страхов» в начале экспедиции в Карском море отказал главный двигатель, экипаж не смог его починить, оно стоит на якоре. Находящимся на борту ничего не угрожает, заявили в РАН. Судно отбуксируют в Мурманск

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Исследовательское судно «Академик Николай Страхов» попало в аварийную ситуацию в начале экспедиционных работ в Карском море, у него вышел из строя главный двигатель, сообщил РБК академик Российской академии наук (РАН), научный руководитель направления «Экология морей и океанов» Института океанологии РАН Михаил Флинт.

«Ремонт двигателя силами экипажа выполнить было невозможно. Сама ситуация является следствием многолетнего недостаточного финансирования ремонта научных судов при их «преклонном» возрасте — «Николай Страхов» спущен на воду в 1985 году», — уточнил Флинт.

По его словам, в арктическую экспедицию судно выпустила служба Морского регистра — она проверила механизмы и не выявила никаких недостатков. «При выходе главного двигателя из строя судно потеряло ход и некоторое время дрейфовало, после чего встало на якорь в горле Обской губы. Сейчас оно стоит на якоре на глубине 20 м на расстоянии примерно 15 миль от берега, — сообщил собеседник РБК. — На судне есть все необходимое снабжение. Жизни и здоровью людей на борту, как и самому судну, ничего не угрожает, но морально людям, конечно, тяжело».

Исследовательское судно «Академик Николай Страхов» было построено в 1985 году финской компанией Hollming Ltd. по заказу Академии наук СССР. Водоизмещение корабля — 2318 т, длина — 75,5 м, ширина — 14,7 м. Задачи судна — исследование океанского дна, включая съемку рельефа и проведение геологических работ, комплексные исследования в области морской биологии, геологии, гидроакустики, геохимии, гидрохимии и биохимии, океанологии и экологии океана.

Заместитель директора по флоту — руководитель Центра морских экспедиционных исследований, руководитель Центра коллективного пользования «Научный флот ИО РАН» Денис Злыгостев уточнил, что главный двигатель пришлось остановить, поскольку из строя вышел один из цилиндров. «Начиная с 5 сентября все причастные организации были соответствующим образом оповещены и постоянно на связи», — добавил он.

«Академик Николай Страхов» использует один якорь и имеет второй запасной на случай усиления ветра, также у него есть вспомогательные двигатели, которые позволяют маневрировать. Институт океанологии направил к месту происшествия буксир, схожий по размеру с исследовательским судном. Ожидается, что он прибудет туда 18–19 сентября. Планируется отбуксировать аварийное судно в порт Мурманск.

«С борта НИС «Академик Николай Страхов» на борт буксира заберут научный состав — 12 человек с личными вещами — и несколько членов команды, которые не участвуют в спасательной операции. На борту судна останутся только члены экипажа, участвующие в спасательной операции, и после этого оно, ведомое буксиром, будет двигаться в порт Мурманск, — уточнил Флинт. — Институт океанологии ежечасно поддерживает связь с судном, отслеживает состояние погоды в районе, каждые несколько часов информирует все службы, в компетенции которых находится сложившаяся ситуация».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Росморречфлота.

Как пишет «МК», авария произошла еще 5 сентября. На его борту находятся 12 членов научной экспедиции и три человека из числа экипажа.

В августе 2023 года Минобрнауки сообщало о завершении модернизации «Академика Николая Страхова» и его выходе в 45-дневную научную экспедицию из Калининграда в Мурманск. По данным ведомства, на судне установили 44 единицы современного оборудования.

Это не первый случай аварийной ситуации на борту «Николая Страхова» во время экспедиции. Так, в 2013 году судно из-за расслоения полимерного покрытия гребного вала потеряло ход в Индийском океане, где проводило геофизические работы. Его отбуксировали в порт Коломбо, где оно оставалось до 2015 года.

Весной 2015 года экипажу запретили выходить за территорию порта, а власти Шри-Ланки отказали судну в электроснабжении из-за задолженности владельца — на тот момент Геологического института РАН — перед обслуживающей компанией порта Коломбо. Судно перешло в управление Института океанологии РАН. За ремонт судна, начавшийся в августе 2015 года, Россия выплатила Шри-Ланке $570 тыс.

После ремонта, продлившегося месяц, «Николай Страхов» отправился в порт приписки в Калининграде, по дороге проведя экспедицию по изучению Восточно-Индийского хребта.