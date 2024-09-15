В Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судно

В Санкт-Петербурге у Литейного моста столкнулись теплоход и прогулочное судно, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 15 сентября в районе Литейного моста.

«Теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101». Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено», — говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

В ночь с 13 на 14 августа у Английской набережной в Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием трех прогулочных судов. Теплоход «Гардемарин», сдавая задним ходом, сначала навалился на теплоход «Фонтанка-1», затем на теплоход «Переяслав». В итоге все три суда получили повреждения. Пострадавших не было.