Российский национальный оркестр решил не продлевать договор с Плетневым

В оркестре пояснили, что худрук в основном находится за границей, у него с музыкантами отсутствует «плотный творческий контакт». Михаил Плетнев основал РНО в 1990 году, а с 1996 году он живет в Швейцарии

Михаил Плетнёв (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Российский национальный оркестр (РНО) не будет продлевать трудовой договор с его основателем и художественным руководителем Михаилом Плетневым.

«Принятие такого решения руководством оркестра связано с необходимостью построения долгосрочной стратегии развития коллектива, что невозможно в условиях фактического отсутствия художественного руководителя, а также непредоставлением им информации учредителю о своих планах и перспективах дальнейшей работы с коллективом», — поясняется в сообщении оркестра во «ВКонтакте».

В коллективе заявили, что с конца 2020 года между музыкантами и худруком практически отсутствует «плотный творческий контакт»: Плетнев большую часть времени находится за границей, а «фактическую творческую работу» выполняют приглашенные дирижеры.

Поиск нового худрука может занять некоторое время, отметили в РНО.

Михаил Плетнев — пианист, дирижер, народный артист России, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени, лауреат премии «Грэмми» за лучшее исполнение камерной музыки (в 2005 году) и многих других наград. В 1990 году он основал Российский национальный оркестр (изначально — Российский национальный симфонический оркестр). С 1999 до 2003 года оркестр возглавлял Владимир Спиваков, но потом Плетнев вновь стал художественным руководителем.

С 1996 года Плетнев живет в Швейцарии.

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В сентябре 2022 года в интервью хорватскому изданию Vecernj list дирижер рассказал, что создал в Братиславе новый коллектив — Российский интернациональный оркестр. К нему присоединились 18 музыкантов РНО, некоторые артисты приехали из Вены, в состав оркестра также вошли музыканты Братиславской филармонии и несколько украинцев.