В Тамбове задержали главу облздрава по делу о ДТП трехлетней давности

Следствие считает, что Марионелла Лапочкина поручила подчиненным скрыть факт наличия алкоголя в крови водителя, участвовавшего в ДТП, в котором погиб человек. По данным СМИ, за рулем был сын местного бизнесмена

Марионелла Лапочкина (Фото: zdrav.tmbreg.ru)

В Тамбовской области задержали временно исполняющую обязанности начальника управления здравоохранения региона Марионеллу Лапочкину в связи с уголовным делом о гибели человека в ДТП и экспертизы в отношении водителя. Об этом РБК сообщил источник в администрации региона.

«Следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным в 2019 году, когда был сбит человек. Силовиков заинтересовали действия некоторых сотрудников управления здравоохранения, связанные с осуществлением экспертизы в отношении подозреваемого», — сказал он.

Лапочкину задержали на двое суток, добавил собеседник РБК. В здании управления здравоохранения области 14 сентября были проведены обыски, сообщили РБК в управлении информационной политики региона. Врио томского губернатора Владимир Мазур был заранее о них предупрежден.

«[Лапочкина] совершила действия, выходящие за пределы ее полномочий, а именно давала незаконные указания на сокрытие факта наличия алкогольного опьянения в медицинских документах виновника дорожно-транспортного происшествия, при котором погиб человек», — указали в МВД.

Следователи завели уголовное дело по статье о превышении полномочий (286 УК). В случае если преступление совершено лицом, занимающим государственную должность субъекта страны, подсудимому грозит до семи лет лишения свободы.

Как пишет портал «ПроТамбов», речь идет о ДТП с участием Кирилла Корнева (сына местного бизнесмена Михаила Корнева), произошедшем 15 декабря 2019 года. Тогда 24-летний водитель Commander Limited не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору, погиб пассажир автомобиля — мужчина 1995 года рождения. Кирилл Корнев был госпитализирован, сообщали источники портала.