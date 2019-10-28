Боярский ответил на сообщения о плохом самочувствии

Актер Михаил Боярский опроверг РБК информацию о плохом самочувствии, распространившуюся из-за ролика с его участием со съемочной площадки, на котором его поддерживают за руки.

«Все в порядке», — сказал он, отвечая на вопрос о своем самочувствии. Боярский подтвердил РБК, что это была часть репетиции.

Ранее в социальных сетях появились кадры со съемок фильма «Гардемарины-4» в Севастополе. В ролике, размещенном во «ВКонтакте», видно, как партнеры по съемочной площадке поддерживают за руки артиста и помогают ему присесть на лестницу. «Пятый канал» сообщал, что после появления ролика, где актеру, предположительно, стало нехорошо, поклонники обеспокоились его здоровьем.

23 октября ведущую программы «Жить здорово» Елену Малышеву госпитализировали в больницу из-за гипертонического криза. В этот же день телеведущая была выписана.