Крушение бомбардировщика в Иркутской области. Видео
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался, угрозы для их жизни нет, сообщили в Минобороны. Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что все четверо пилотов найдены живыми.
Предварительной причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 названа техническая неисправность, указали в Минобороны. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, отметили в ведомстве.
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