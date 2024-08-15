Крушение бомбардировщика в Иркутской области. Видео

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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался, угрозы для их жизни нет, сообщили в Минобороны. Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что все четверо пилотов найдены живыми.

Предварительной причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 названа техническая неисправность, указали в Минобороны. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, отметили в ведомстве.