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Крушение бомбардировщика в Иркутской области. Видео

Появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области

Крушение бомбардировщика в Иркутской области. Видео
Video

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался, угрозы для их жизни нет, сообщили в Минобороны. Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что все четверо пилотов найдены живыми.

Предварительной причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 названа техническая неисправность, указали в Минобороны. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, отметили в ведомстве.

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Теги
Ту-22М3 авиакатастрофа Минобороны Иркутская область Игорь Кобзев
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Экипаж Ту-22 успел катапультироваться перед крушением в Иркутской области
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