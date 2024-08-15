В Люберцах горит бывший Ухтомский завод. Видео

Video

В подмосковных Люберцах загорелось производственное здание, площадь пожара превысила 3 тыс. кв. м, к тушению привлекли порядка 80 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета, сообщили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как пишет ТАСС, пожар возник на территории бывшего Ухтомского завода, сейчас он не работает, а помещения сдаются частным фирмам. Тушение осложняется высокой горючестью материалов и сильным ветром, отмечает агентство.