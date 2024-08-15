Умер основатель «Соколов России» летчик Александр Харчевский
Заслуженный военный летчик России Александр Харчевский умер в возрасте 74 лет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Харчевский — бывший начальник Липецкого авиацентра, основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», которая демонстрирует элементы ближнего меневренного воздушного боя на Су-27, Су-30СМ, Су-35С и других военных самолетах.
Группа была образована в 1993 году на базе Липецкого авиацентра для совершенствования навыков полетов летчиков-истребителей. В 2008-2013 годах в летную программу был включен пилотаж на Су-34, который выполнял Харчевский. «Соколы России» были задействованы в воздушных парадах и других мероприятиях в честь победы в Великой отечественной войне, а также в военных учениях. Участники группы обучают летчиков Центра и строевых частей ВКС.
Харчевский родился 9 мая 1959 года в Жашкове (Черкасская область Украины). Он окончил Харьковское высшее авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию имени Гагарина. В 1972-1978 годах служил в авиационных частях Группы советских войск в Германии, затем перевелся в Липецкий авиацентр.
Позже руководил учебно-научным центром ВВС в академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже и 4-м Центром боевого применения и переучивания летного состава. В 2016-м начал работать на Иркутском авиационном заводе.
Харчевский провел более 40 учебных воздушных боев с пилотами США, ЮАР и Франции. Он был награжден орденами «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За военные заслуги» Национального комитета обороны Франции. В 1997 году ему присудили степень кандидата военных наук.
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