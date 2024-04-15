Умер испытатель разбившегося на салоне в Ле-Бурже истребителя МиГ-29

Герой России, летчик-испытатель Анатолий Квочур скончался 15 апреля после тяжелой болезни. Он не дожил один день до своего 72-летия

Анатолий Квочур (Фото: Министерство обороны Российской Федерации)

Умер Герой России, летчик-испытатель Анатолий Квочур. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»).

Квочур скончался 15 апреля после тяжелой болезни. 16 апреля ему исполнилось бы 72 года.

«Многие его достижения уникальны, а вклад в развитие отечественной авиации сложно переоценить. Коллективы ПАО «ОАК» и АО «ЛИИ им. М.М. Громова» выражают искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.