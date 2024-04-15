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Умер испытатель разбившегося на салоне в Ле-Бурже истребителя МиГ-29

Умер испытатель сверхзвуковых самолетов Герой России Анатолий Квочур
Герой России, летчик-испытатель Анатолий Квочур скончался 15 апреля после тяжелой болезни. Он не дожил один день до своего 72-летия
Анатолий Квочур
Анатолий Квочур (Фото: Министерство обороны Российской Федерации)

Умер Герой России, летчик-испытатель Анатолий Квочур. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»).

Квочур скончался 15 апреля после тяжелой болезни. 16 апреля ему исполнилось бы 72 года.

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«Многие его достижения уникальны, а вклад в развитие отечественной авиации сложно переоценить. Коллективы ПАО «ОАК» и АО «ЛИИ им. М.М. Громова» выражают искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Черневецкого района Винницкой области Украинской ССР. Он окончил Ейское высшее авиационное училище летчиков, школу летчиков-испытателей, а также Московский авиационный институт.

Летчик проводил испытания Су-17 и его модификаций, МиГ-29 и МиГ-31, ракет классов «воздух — воздух», «воздух —поверхность», палубного истребителя МиГ-29К, в том числе с испытаниями систем авианосца «Адмирал Кузнецов», а также новейших образцов самолетов семейства МиГ. Он совершил первые в СССР взлет и посадку с палубы авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в ночное время.

В 1988 году на авиационном салоне в Фарнборо в Англии Квочур впервые выполнил фигуру высшего пилотажа — «колокол».

В июне 1989 года на авиасалоне в Ле-Бурже (Франция) при выполнении Квочуром фигуры высшего пилотажа на новейшем советском истребителе МиГ-29 на сверхмалой высоте в двигатель самолета попала птица. В результате МиГ-29 завалился на крыло, летчик успел увести падающий истребитель от людей, никто не пострадал. «Анатолий Квочур катапультировался из своего МиГ-29 только после того, как убедился, что истребитель не упадет на людей, — к этому времени самолет уже вертикально шел к земле и до столкновения оставались считанные мгновения. Парашют пилота не успел полностью раскрыться, но жизнь ему сохранил», — сообщается на сайте Минобороны.

В марте 1995 года летчик совершил перелет на одноместном истребителе Су-27 в Австралию, а в июле и сентябре 1999 года — перелеты через Северный полюс по замкнутому маршруту.

В 1992 году Квочур получил звание Герой России. Награжден в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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Теги
Елена Чернышова
летчик-испытатель МиГ-29
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