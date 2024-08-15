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В двух регионах с рельсов сошли вагоны поездов

В Самарской области с рельсов сошли пять вагонов поезда с азотными удобрениями
Вагоны поездов сошли с рельсов в Приморском крае и в Самарской области — восемь и пять соответственно. В первых находился уголь, а во вторых — азотные удобрения. Пострадавших, по предварительным данным, нет

В Приморском крае на станции Посьет с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда с углем, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Вагоны сошли с рельсов около 14:40 по местному времени (07:40 мск). Поезд следовал по маршруту станция Нерюнгри — станция Посьет.

По предварительным данным, пострадавших нет. Вагоны не опрокинулись, а окружающая среда ущерба не получила, отметили в прокуратуре.

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Несколькими часами позднее, вечером 14 августа, пять вагонов с азотными удобрениями сошли с рельсов в Самарской области. Три вагона опрокинулись на бок на станции Жигулевское море Куйбышевской железной дороги.

В самой компании уточнили, что вагоны сошли с рельсов около 19:24 по местному времени на участке Жигулевское Море — Сызрань.

Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, никто не пострадал, ущерба окружающей среде нанесено не было.

Проверку по факту произошедшего начала транспортная прокуратура региона. По ее данным, на месте к вечеру 14 августа велись восстановительные работы, задержек поездов не возникло.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
сход с рельсов поезда РЖД Самарская область Приморский край
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