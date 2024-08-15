Суд в США вынес приговор москвичу за продажу краденых банковских данных

Кавжарадзе получил 40 месяцев тюрьмы за продажу 300 тыс. ворованных записей с данными клиентов банков. Ущерб от его действий составил более $1 млн. Россиянина ранее экстрадировали в США, он признал вину

Окружной суд США приговорил 27-летнего москвича по имени Георгий Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных. Об этом сообщила прокуратура округа Колумбия.

Суд согласился с доводами обвинения, что Кавжарадзе был «активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp». В результате он был осужден на 40 месяцев тюремного заключения. Отбывать наказание россиянин будет в США.

Также Кавжарадзе обязали возместить более $1 млн ущерба, причиненного его действиями.

По версии обвинения, Кавжарадзе в период с июля 2016 года по май 2021 года, используя псевдоним «TeRorPP», выставил на продажу более 626 тыс. записей краденных учетных данных для авторизации, из которых более 297,3 тыс. смог продать на теневом рынке. Данные могли быть использованы для кражи средств с онлайн- и банковских счетов жертв.

Эти учетные данные впоследствии оказались связаны с мошенническими транзакциями на сумму $1,2 млн, заключило следствие.

Сам Кавжарадзе принимал оплату биткоинами при продаже данных. ФБР полагает, что он снял $200 тыс. прибыли Slilpp со своего счета в биткои

Slilpp — маркетплейс в теневом сегменте интернета, через который члены преступных сообществ обменивались и торговали ворованными данными учетных записей, в основном, логинами и паролями. В июне 2021 года американский Минюст сообщил, что совместными усилиями правоохранительных органов США, Германии, Нидерландов и Румынии площадку удалось обезвредить.

Кавжарадзе был экстрадирован в Соединенные Штаты. По информации окружной прокуратуры, он признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств связи.