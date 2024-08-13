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Политика ,  
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В США освободили под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Окружной суд штата Флорида освободил под залог россиянина Павла Кублицкого, которого обвиняют в кибермошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«По договоренности сторон <...> суд считает, что <...> залог для освобождения обвиняемого Кублицкого может быть внесен», — говорится в документе.

Залог составляет 100 тыс. долларов. Из материалов также следует, что Кублицкий будет находиться под домашним арестом.

Он может покидать место жительства только по медицинским причинам, в случае вызова в суд, в связи с визитами адвоката, а также для посещения религиозных служб. Кроме того, Кублицкий обязан «сдать все паспорта и проездные документы», также ему нельзя пользоваться смартфоном.

В США арестовали россиянина из-за сайта для обучения хакеров
Технологии и медиа
Фото:Charles Reed / Global Look Press

Кублицкого и уроженца Казахстана Александра Ходырева арестовали в начале августа по подозрению в администрировании сайта в даркнете для киберпреступников, занимавшихся мошенничеством с кредитными картами и DDos-атаками.

Кублицкий и Ходырев запросили убежище в США после прибытия в страну два года назад. По данным следствия, Кублицкий купил на полученные от незаконной деятельности деньги «роскошный кондоминиум» во Флориде, а Ходырев — спортивный автомобиль Chevrolet Corvette.

Омский портал «Город55» пишет, что Кублицкий был руководителем омского филиала МММ-2011. Еще одно омское издание «БК55» публиковало интервью с человеком по имени Павел Кублицкий в 2012 году, называя его руководителем «одного из омских филиалов МММ».

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Теги
США залог кибермошенничество
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