Как выглядит место взрыва в Махачкале. Видео

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После взрыва в Махачкале оказались повреждены автомобили, здания, а в эпицентре осталась глубокая воронка — видно из кадров, которые сняли на месте происшествия. Также на кадрах видно, что в десятках метров от места пожара находятся жилые многоэтажные дома.

Пожар в Махачкале начался накануне, 14 августа, в здании автосервиса. После этого огонь перекинулся на здание заправки и другие близлежащие строения. Во время пожара и взрыва погибли 35 человек, 80 пострадали. Большинство — 67 человек — госпитализировали.