Умер сыгравший в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» актер Брайан Тёрк

Брайан Тёрк (Фото: Emilio Flores / Everett Collection / East News)

Американский актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Тёрк умер на 49-м году жизни, сообщает таблоид The Sun.

Отмечается, что чуть более года назад у актера было диагностировано онкологическое заболевание. У Тёрка остались супруга и восьмилетний ребенок.

Брайан Тёрк родился 29 мая 1970 года в Колорадо. Актер исполнил роль Тини в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», а также снимался в других фильмах и сериалах, в том числе в таких проектах, как «Затерянный мир: Парк Юрского периода», «Скорая помощь», «Детектив Нэш Бриджес», «Баффи — истребительница вампиров», «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе», «Американский пирог-2» и «Два с половиной человека».

В марте в возрасте 52-х лет скончался актер Люк Перри, известный по роли Дилана Маккея в «Беверли-Хиллз, 90210». За несколько дней до смерти он перенес обширный инсульт.