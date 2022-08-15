Умер бард Валерий Мищук

Исполнитель авторской песни скончался на 72-м году жизни после борьбы с онкологией. Он был известен выступлениями в дуэте с братом Вадимом Мищуком

Фото: Дмитрий Рузов / Wikipedia

В Москве умер бард-исполнитель Валерий Мищук, об этом сообщила его жена Елена Карезина. Музыканту был 71 год.

«Мой муж, Валерй Леонидович Мищук <...>, умер только что в московской больнице. Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома», — написала Карезина.

Валерий Мищук родился в 1951 году в Риге. Учился в театральной студии, получил высшее экономическое образование в Рижском политехническом институте. В конце 1970-х организовал ансамбль «Домино» и выступал в его составе до 1989 года вместе с братом Вадимом Мищуком. Оба также принимали участие в Грушинском фестивале авторской песни.

С 1989 года братья Мищук вступали дуэтом. Участвовали в проекте «Песни нашего века», в рамках которого известные барды совместно записывают авторские песни, получившие широкую известность. Последний альбом «Песен нашего века» вышел в 2020 году. В проекте в том числе принимали участие Сергей Никитин, Олег Митяев, Леонид Сергеев, Галина Хомчик.

Мищуки записали несколько собственных альбомов в 1990–2000-х годах, в том числе некоторые в соавторстве с Леонидом Сергеевым. Бард умер 5 июля в возрасте 69 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.