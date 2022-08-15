Умер бард Валерий Мищук

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит Pro, 09:53
Путин назначил бывшего командира СОБРа «Рысь» замглавы Росгвардии Политика, 09:48
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 09:46
Легенда «Челси» Терри обратился к Абрамовичу Спорт, 09:41
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Pro, 09:25
Ким Чен Ын ответил Путину на поздравление с Днем независимости КНДР Политика, 09:22
Афганистан запросил у России около 1 млн баррелей нефти Бизнес, 09:20
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 09:19
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Составители Шанхайского рейтинга вузов выбрали лучший университет мира Общество, 09:11
Володин заявил о потере финансовой самостоятельности Украины Политика, 09:08
Талибы объявили годовщину прихода к власти в Афганистане праздничным днем Политика, 09:07
Как Афганистан прожил год при талибах. Фотогалерея Политика, 09:00 
Курсы криптовалют снова растут. Что будет с ними дальше Pro, 08:56
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 08:55
Общество ,  
0 

Умер бард Валерий Мищук

Исполнитель авторской песни скончался на 72-м году жизни после борьбы с онкологией. Он был известен выступлениями в дуэте с братом Вадимом Мищуком
Фото: Дмитрий Рузов / Wikipedia
Фото: Дмитрий Рузов / Wikipedia

В Москве умер бард-исполнитель Валерий Мищук, об этом сообщила его жена Елена Карезина. Музыканту был 71 год.

«Мой муж, Валерй Леонидович Мищук <...>, умер только что в московской больнице. Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома», — написала Карезина.

Валерий Мищук родился в 1951 году в Риге. Учился в театральной студии, получил высшее экономическое образование в Рижском политехническом институте. В конце 1970-х организовал ансамбль «Домино» и выступал в его составе до 1989 года вместе с братом Вадимом Мищуком. Оба также принимали участие в Грушинском фестивале авторской песни.

Умер бард Леонид Сергеев
Общество
Фото:Архив авторской песни / YouTube

С 1989 года братья Мищук вступали дуэтом. Участвовали в проекте «Песни нашего века», в рамках которого известные барды совместно записывают авторские песни, получившие широкую известность. Последний альбом «Песен нашего века» вышел в 2020 году. В проекте в том числе принимали участие Сергей Никитин, Олег Митяев, Леонид Сергеев, Галина Хомчик.

Мищуки записали несколько собственных альбомов в 1990–2000-х годах, в том числе некоторые в соавторстве с Леонидом Сергеевым. Бард умер 5 июля в возрасте 69 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Любовь Порываева Любовь Порываева
Москва онкология Грушинский фестиваль
Материалы по теме
Умер основатель всемирного мотоклуба «Ангелы ада» Сонни Барджер
Общество
Умер автор граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter