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Умер бард Леонид Сергеев

Фото: Архив авторской песни / YouTube
Фото: Архив авторской песни / YouTube

Бард Леонид Сергеев умер вечером 5 июля, причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщила РБК дочь артиста Ирина Сергеева.

«Он скончался вчера в 23:40 от онкологии», — сказала она.

Леонид Сергеев родился 30 марта 1953 года в Бресте, на момент смерти ему было 69 лет. Он играл на шестиструнной гитаре, аккордеоне и исполнял песни собственного сочинения. Также владел фортепиано.

Сергеев в 1975 году окончил историко-философский факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (сейчас — Казанский (Приволжский) федеральный университет) по специальности «преподаватель истории и обществоведения».

Первую песню «Гитара» артист написал в 1970 году. Всего, по его собственным словам, Сергеев написал около 300 песен, «преимущественно на свои стихи».

Кроме музыкального творчества Сергеев занимался журналистикой и работал телеведущим. В 1983 году он переехал в Москву, где начал сниматься в юмористической передаче «Веселые ребята» на Центральном телевидении. Работал на «Молодежном канале», радио «Юность». Был членом Союза журналистов России.

Также Сергеев участвовал в проекте «Песни нашего века», созданном в 1998 году. Проект объединяет известных бардов, в том числе Олега Митяева, Сергея Никитина, Виктора Берковского и других. Вместе артисты гастролировали и выпускали альбомы, последний из них («Десятый») вышел в 2020 году.

Сергеев написал несколько книг, в том числе «Концерт по переписке» (1990), «Штрихи к автопортрету» (2002) и «Фарш» (2011).

Получил награду фестиваля памяти В.Ф. Грушина (1976, «Грушинский фестиваль»).

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