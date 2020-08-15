За сутки в России умерли 119 пациентов с COVID-19

С начала пандемии умерли 15 617 человек с положительным результатом теста на COVID-19. С этим показателем Россия находится на 11-м месте в мире

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России умерли 119 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в России умерли 15 617 человек с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. С этим показателем страна находится на 11-м месте в мире по количеству летальных случаев от COVID-19.

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Наибольшее число пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге — 20 человек, следом идет Москва, там за сутки от COVID-19 умерли 12 пациентов. Замыкают тройку лидеров по количеству смертей Архангельская область — семь летальных случаев. Следом идут Ростовская и Свердловская области — по шесть и пять умерших соответственно.

Также за минувшие сутки были выявлены 5 061 заболевший. Общее число выявленных случаев инфицирования составило 917 884 заражений (плюс 5061 за сутки). Наибольшее количество зараженных за минувшие сутки выявили в Москве (695 человек) и Санкт-Петербурге (162 человека).