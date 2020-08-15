За сутки в России умерли 119 пациентов с COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства Политика, 11:53 Советник Трампа заявил о поражении США в ООН из-за резолюции против Ирана Политика, 11:44 Брайан Трейси — РБК: «Глава компании должен быть как Георгий Жуков» Pro, 11:36 Кожаный профицит: как кожевенная отрасль переживает пандемию РБК и Сбербанк, 11:35 Правительство расширило список субсидируемых авиарейсов Общество, 11:33 МГУ опустился на шесть строчек в Шанхайском рейтинге вузов Общество, 11:22 В Москве выявлено 695 новых случаев COVID-19 Общество, 11:04 Минздрав сообщил о начале производства вакцины от COVID-19 Общество, 11:03 Зеленский назвал несправедливой передачу «боевиков ЧВК» России Политика, 10:57 Футболист ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии из-за протестов Спорт, 10:53 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о работе, воспитании детей и комфорте РБК Стиль и Поклонная 9, 10:50 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 августа Общество, 10:42 За сутки в России умерли 119 пациентов с COVID-19 Общество, 10:39 В России за сутки выявили 5061 заболевшего COVID-19 Общество, 10:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

За сутки в России умерли 119 пациентов с COVID-19

С начала пандемии умерли 15 617 человек с положительным результатом теста на COVID-19. С этим показателем Россия находится на 11-м месте в мире
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России умерли 119 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в России умерли 15 617 человек с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. С этим показателем страна находится на 11-м месте в мире по количеству летальных случаев от COVID-19.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 августа
Общество

Наибольшее число пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге — 20 человек, следом идет Москва, там за сутки от COVID-19 умерли 12 пациентов. Замыкают тройку лидеров по количеству смертей Архангельская область — семь летальных случаев. Следом идут Ростовская и Свердловская области — по шесть и пять умерших соответственно.

Также за минувшие сутки были выявлены 5 061 заболевший. Общее число выявленных случаев инфицирования составило 917 884 заражений (плюс 5061 за сутки). Наибольшее количество зараженных за минувшие сутки выявили в Москве (695 человек) и Санкт-Петербурге (162 человека).

Автор: Роман Котерев
Теги: коронавирус
Материалы по теме
За сутки в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Общество
В Москве выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом
Общество
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter