В России за сутки выявили 5061 заболевшего COVID-19

Общее число заболевших в стране выросло до 917 884. Больше всего новых инфицированных в Москве, Петербурге и Свердловской области

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За сутки в России выявлены 5061 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в субботу оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«За последние сутки в России выявлен 5061 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — говорится в сообщении. Всего в стране заразились 917 884 человека.

Лидером по числу новых пациентов остается Москва — в столице диагноз COVID-19 за последние 24 часа поставили 695 жителям. На втором месте Санкт-Петербург (162 человека). В Свердловской, Московской и Ростовской областях выявили 158, 153 и 128 новых инфицированных соответственно.

По данным оперативного штаба, более 25% из новых заболевших— контактные лица, у которых нет клинических проявлений болезни. Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 119 человек. Общее количество летальных исходов в России достигло 15 617.