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Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Эксперты учитывали доступ к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни. Больше всего доля тех, кто рискует оказаться «оторванным» от общества — в Хакасии, меньше всего — в Москве
Фото: Zuma / ТАСС

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Исследование проводилось по заказу Росстата в 2018 году, оно основано на данных комплексного обследования условий жизни населения. Для определения риска авторы взяли за основу индекс ООН, учитывающий ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни. Среди домохозяйств, оказавшихся в группе риска, 88% соответствуют всем трем критериям, 11,9% — только двум.

Доля людей в возрасте от 15 до 72 лет, рискующих оказаться в социальной эксклюзии, составила 12%, среди людей старше 72 лет — 22,6%. При этом среди занятых лиц трудоспособного возраста таких оказалось 6,7%, среди безработных — 36,2%, среди незанятых лиц трудоспособного возраста — 17,5%.

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Чаще всего в группу риска попадали семьи из одного человека (25,5%), доля семей из трех человек составила 8,4%, из четырех – 9%. В то же время, наличие пенсионеров не оказывает влияния на риски – доля семей, состоящих только из таких граждан (14,3%), сравнима со средним показателем по всему населению страны.

Эксперты отметили сильный разрыв между минимальной и максимальной долей людей, оказавшихся под риском, в зависимости от региона проживания. Меньше всего их в Москве (1,7%), Санкт-Петербурге (2,8%) и Татарстане (4,6%), а больше всего в Хакасии (34,3%), Забайкальском крае (31,6%) и Тыве (25,6%). При этом в среднем риск социальной эксклюзии среди сельского населения (20,2%) выше, чем среди жителей городов (9,9%).

Автор: Константин Нагаев
Теги: ВШЭ, исключение, общество
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