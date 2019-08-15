Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Эксперты учитывали доступ к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни. Больше всего доля тех, кто рискует оказаться «оторванным» от общества — в Хакасии, меньше всего — в Москве

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Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Исследование проводилось по заказу Росстата в 2018 году, оно основано на данных комплексного обследования условий жизни населения. Для определения риска авторы взяли за основу индекс ООН, учитывающий ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни. Среди домохозяйств, оказавшихся в группе риска, 88% соответствуют всем трем критериям, 11,9% — только двум.

Доля людей в возрасте от 15 до 72 лет, рискующих оказаться в социальной эксклюзии, составила 12%, среди людей старше 72 лет — 22,6%. При этом среди занятых лиц трудоспособного возраста таких оказалось 6,7%, среди безработных — 36,2%, среди незанятых лиц трудоспособного возраста — 17,5%.

Чаще всего в группу риска попадали семьи из одного человека (25,5%), доля семей из трех человек составила 8,4%, из четырех – 9%. В то же время, наличие пенсионеров не оказывает влияния на риски – доля семей, состоящих только из таких граждан (14,3%), сравнима со средним показателем по всему населению страны.