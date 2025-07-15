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Общество ,  
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Отравившимися посетителями кафе в Екатеринбурге оказались выпускники вуза

Банкетный зал &laquo;Версаль&raquo;, Екатеринбург
Банкетный зал «Версаль», Екатеринбург (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

В Уральском государственном юридическом университете имени В. Ф. Яковлева (УрГЮУ) подтвердили РБК, что студенты вуза отравились на банкете в честь выпускного. В пресс-службе УрГЮУ подчеркнули, что учебное заведение не являлся организатором мероприятия.

Число пострадавших не уточняется.

«Университет обеспокоен сложившейся ситуацией и состоянием здоровья своих выпускников. Находимся на связи с пострадавшими. Инцидент на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

В вузе также пообещали оказать пострадавшим правовую поддержку.

В Екатеринбурге 12 человек госпитализированы после выпускного в кафе
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

До этого в региональном минздраве сообщили, что 12 человек были госпитализированы после банкета в зале «Версаль» — сейчас они в инфекционном отделении Городской клинической больницы № 40. У пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез, их состояние оценивается как средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщили в региональном управлении СК.

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