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Общество ,  
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В Екатеринбурге 12 человек госпитализированы после выпускного в кафе

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

В Екатеринбурге 12 человек госпитализированы после банкета в зале «Версаль», сообщили в минздраве Свердловской области. Их состояние оценивается как средней тяжести.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

«У пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез», — говорится в сообщении.

В настоящее время заболевшие находятся под наблюдением врачей в инфекционном отделении Городской клинической больницы № 40.

Ситуацию контролирует глава регионального минздрава Татьяна Савинова.

Банкет был у студентов Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). «Университет обеспокоен сложившейся ситуацией и состоянием здоровья своих выпускников», — сообщили РБК в университете. Там указали, что мероприятие было частным, а университет не был организатором. «Находимся на связи с пострадавшими. Инцидент на контроле Роспотребнадзора», — сообщили там.

Ранее в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» — во время обслуживания оборудования в техническом помещении разлилось обеззараживающее средство. Возбуждено уголовное дело.

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