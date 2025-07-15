В Екатеринбурге 12 человек госпитализированы после выпускного в кафе
В Екатеринбурге 12 человек госпитализированы после банкета в зале «Версаль», сообщили в минздраве Свердловской области. Их состояние оценивается как средней тяжести.
«У пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез», — говорится в сообщении.
В настоящее время заболевшие находятся под наблюдением врачей в инфекционном отделении Городской клинической больницы № 40.
Ситуацию контролирует глава регионального минздрава Татьяна Савинова.
Банкет был у студентов Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). «Университет обеспокоен сложившейся ситуацией и состоянием здоровья своих выпускников», — сообщили РБК в университете. Там указали, что мероприятие было частным, а университет не был организатором. «Находимся на связи с пострадавшими. Инцидент на контроле Роспотребнадзора», — сообщили там.
Ранее в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» — во время обслуживания оборудования в техническом помещении разлилось обеззараживающее средство. Возбуждено уголовное дело.
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