В Москве возобновили строительство новой станции на кольцевой линии метро
В Москве возобновили строительство станции «Достоевская» на кольцевой линии метрополитена, старт дал мэр города Сергей Собянин, передает «РИА Новости».
«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около 4–5 лет», — сказал он журналистам. Станция расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира» и будет иметь пересадку на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро.
Собянин подчеркнул, что строительство станции имеет большой исторический срок.
«Начиная с 1950 года в разные периоды времени сюда заходили, чтобы соединить одни из самых насыщенных веток метро — Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую историческую линию, на которой в целом перевозится в сутки около 2 млн человек», — рассказал мэр.
Глава города отметил важность проекта для пассажиров, однако назвал его воплощение «крайне и крайне сложным».
Для его реализации требуется проложить запасные тоннели, по которым пойдут поезда Кольцевой линии, построить на ней станцию и соединить все это с Люблинско-Дмитровской линией метро, пояснил мэр.
«Плюс [нужно обеспечить возможность] выйти по пешеходным переходам на проспект Мира. И все это под землей практически в ручном режиме должно быть построено. Тем не менее, мы решились на этот проект», — добавил он.
На Люблинско-Дмитровской линии метро уже есть станция метро «Достоевская», ее открыли в 2010 году. Одноименную станцию кольцевой линии спроектировали еще в 1950-х годах под названием «Площадь Коммуны». Попытки строительства предпринимались в 1990-х и 2000-х годах.
Станция на Кольцевой линии будет располагаться под Суворовской площадью, где к ней примыкают улицы Самотечная и Дурова, и Екатерининским сквером. У нее будет два вестибюля с выходами к улицам Делегатской, Дурова и Олимпийскому проспекту.
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