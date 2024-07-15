В Москве возобновили строительство новой станции на кольцевой линии метро

Станция «Достоевская» на кольцевой ветке с переходом на салатовую будет строиться 4–5 лет из-за сложности работ. Еще в 1950-х ее спроектировали как «Площадь Коммуны», попытки строительства предпринимались в 1990-х и 2000-х

Сергей Собянин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В Москве возобновили строительство станции «Достоевская» на кольцевой линии метрополитена, старт дал мэр города Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около 4–5 лет», — сказал он журналистам. Станция расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира» и будет иметь пересадку на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро.

Собянин подчеркнул, что строительство станции имеет большой исторический срок.

«Начиная с 1950 года в разные периоды времени сюда заходили, чтобы соединить одни из самых насыщенных веток метро — Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую историческую линию, на которой в целом перевозится в сутки около 2 млн человек», — рассказал мэр.

Глава города отметил важность проекта для пассажиров, однако назвал его воплощение «крайне и крайне сложным».

Для его реализации требуется проложить запасные тоннели, по которым пойдут поезда Кольцевой линии, построить на ней станцию и соединить все это с Люблинско-Дмитровской линией метро, пояснил мэр.

«Плюс [нужно обеспечить возможность] выйти по пешеходным переходам на проспект Мира. И все это под землей практически в ручном режиме должно быть построено. Тем не менее, мы решились на этот проект», — добавил он.