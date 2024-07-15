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В Москве возобновили строительство новой станции на кольцевой линии метро

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Новости Москвы
Станция «Достоевская» на кольцевой ветке с переходом на салатовую будет строиться 4–5 лет из-за сложности работ. Еще в 1950-х ее спроектировали как «Площадь Коммуны», попытки строительства предпринимались в 1990-х и 2000-х
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В Москве возобновили строительство станции «Достоевская» на кольцевой линии метрополитена, старт дал мэр города Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около 4–5 лет», — сказал он журналистам. Станция расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира» и будет иметь пересадку на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро.

Собянин подчеркнул, что строительство станции имеет большой исторический срок.

«Начиная с 1950 года в разные периоды времени сюда заходили, чтобы соединить одни из самых насыщенных веток метро — Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую историческую линию, на которой в целом перевозится в сутки около 2 млн человек», — рассказал мэр.

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Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Глава города отметил важность проекта для пассажиров, однако назвал его воплощение «крайне и крайне сложным».

Для его реализации требуется проложить запасные тоннели, по которым пойдут поезда Кольцевой линии, построить на ней станцию и соединить все это с Люблинско-Дмитровской линией метро, пояснил мэр.

«Плюс [нужно обеспечить возможность] выйти по пешеходным переходам на проспект Мира. И все это под землей практически в ручном режиме должно быть построено. Тем не менее, мы решились на этот проект», — добавил он.

На Люблинско-Дмитровской линии метро уже есть станция метро «Достоевская», ее открыли в 2010 году. Одноименную станцию кольцевой линии спроектировали еще в 1950-х годах под названием «Площадь Коммуны». Попытки строительства предпринимались в 1990-х и 2000-х годах.

Станция на Кольцевой линии будет располагаться под Суворовской площадью, где к ней примыкают улицы Самотечная и Дурова, и Екатерининским сквером. У нее будет два вестибюля с выходами к улицам Делегатской, Дурова и Олимпийскому проспекту.

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Сергей Собянин Московский метрополитен Метро Достоевская Кольцевая линия
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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