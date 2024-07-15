В Чечне погибли пять человек и 26 пострадали при взрыве на стройке ГЭС

Пять человек погибли при взрыве в Чечне на стройке ГЭС

Все жертвы взрыва — работники стройки. Всех раненых госпитализировали. На данный момент в Чечне эксплуатируется одна малая ГЭС, еще две находятся в стадии строительства

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В чеченском селе Башин-Кал пять человек погибли и 26 пострадали при взрыве газа на стройке местной гидроэлектростанции, сообщает RT и «Известия» со ссылкой на дежурную диспетчерскую службу региона.

Все жертвы — работники стройки. По предварительным данным, там взорвался газовый баллон.

По данным собеседника «Известий», взрыв произошел на строительной площадке ООО «Дагспецстрой». Собеседник газеты подтвердил версию со взрывом газовых баллонов. Получивших легкие и средние травмы госпитализировали в Шатойскую больницу, пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали в республиканскую больницу в Грозном.

На данный момент в Чечне эксплуатируется одна малая ГЭС, еще две находятся в стадии строительства. В частности, разработаны проекты строительства каскада малых гидроэлектростанций на реке Аргун. На берегу этой реки находится и Башин-Кал.