В Северной Осетии ранили и задержали открывшего огонь по полиции мужчину

Мужчину заподозрили в незаконном хранении огнестрельного оружия, он попытался скрыться от полицейских и открыл огонь. При задержании он был ранен в живот, после чего доставлен в реанимацию

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Северной Осетии полицейские задержали мужчину, который открыл огонь по ним при попытке скрыться. В процессе нападавшего ранили, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве рассказали, что полицейские из Ардонского района республики установили личность 19-летнего жителя села Нижний Фиагдон, которого заподозрили в незаконном хранении огнестрельного оружия. Когда мужчину собирались задержать, он попытался скрыться и открыл огонь этого оружия, сообщили в МВД.

Силовики потребовали, чтобы подозреваемый прекратил стрельбу, однако он не остановился. Тогда один из полицейских сделал предупредительный выстрел вверх, а затем еще один — в нападавшего.

Подозреваемый был ранен. Полицейские оказали ему первую помощь на месте, после чего вызвали скорую. Мужчину доставили в реанимацию, там его прооперировали. Сейчас жизни стрелка ничто не угрожает, заверили в МВД.

Оружие фигуранта отправили на экспертизу. По статье о его незаконном хранении (ст. 222 УК) мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.

Перестрелка произошла в селе Нижний Фиагдон, с нападавшего собирались взять объяснения, пишет телеграм-канал SHOT. По его информации, мужчина открыл огонь из пистолета Retay G19 °C Glock и при ответной стрельбе получил сквозное ранение в живот. Кроме пистолета при задержании у него изъяли патроны, отмечает канал.

Mash Gor пишет, что незадолго до задержания стрелок приехал в Нижний Фиагдон к дому своего дяди. Там он спровоцировал конфликт из-за земельного спора, в ходе которого достал пистолет и несколько раз выстрелил. Полицию вызвала его тетя, сообщает канал. По его данным, мужчина был найден через несколько часов, полицейские при задержании не пострадали.