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Суд арестовал грузчика, подозреваемого в краже 21 млн руб. в Шереметьево

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Химкинский городской суд арестовал грузчика столичного аэропорта Шереметьево, подозреваемого в краже из багажа 21 млн руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

О такой мере пресечения для него просил Следственный комитет. По версии сотрудников ведомства, мужчина вскрыл два чемодана при погрузке багажа на рейс Москва — Бишкек. Из одного из них он похитил 10 млн руб., а из другого — 11 млн. руб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Мужчину задержали в этот же день, 15 июля. При досмотре он отдал полиции деньги, спрятанные под футболкой. Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в составе организованной группы или в особо крупном размере), по которой  мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Следователи проверяют, были ли у него сообщники и была ли кража единственной.

В сентябре прошлого года двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун, летевший в Москву через Шереметьево, пожаловался, что его багаж вскрыли. Спортсмен утверждал, что в чемодане порылись неизвестные и украли оттуда бутылку коллекционного вина 2008 года, однако все остальные вещи, в том числе коньки, трогать не стали.

Теги
Шереметьево кража грузчик арест
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