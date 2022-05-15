За последние три месяца в магазинах увеличилось число краж

В феврале-апреле в магазинах увеличилось число краж: чаще всего злоумышленников привлекали кондитерские изделия и колбаса. Зачастую товары уносят без оплаты вместе с корзинкой. Трендом стали и хищения на кассах самообслуживания

Фото: Андрей Любимов / РБК

За три месяца 2022 года в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, чем годом ранее, следует из данных сотрудничающего с ретейлерами разработчика системы распознавания лиц NTechLab. По просьбе РБК компания проанализировала сведения о таких инцидентах в рознице с февраля по апрель 2022 года, сопоставив их со статистикой за аналогичный период 2021 года. Анализировалась информация не только в продовольственной рознице, но в магазинах, продающих одежду, детские товары, продукцию для дома, сада и ремонта.

В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой, отмечает NTechLab. Количество таких преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В топ-5 категорий, которые в феврале-апреле этого года чаще всего привлекали злоумышленников, вошли кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%).

Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тыс. руб., что на 25% больше, чем годом ранее.

Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников подобных махинаций за анализируемый период выросло на 34%, констатирует NTechLab.

«Сейчас «выносят» все, воруют чаще и больше», — согласен топ-менеджер одного из крупнейших продовольственных ретейлеров. В компании, по словам собеседника РБК, для борьбы с кражами усиливают охрану, настраивают системы видеонаблюдения и ставят замки на дорогие товары, как в «традиционных» категориях (дорогостоящий алкоголь или икра), так и на избранную косметику и предметы бытовой химии.

Читайте на РБК Pro Pro Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Инструкции Pro Как отказаться от западной системы управления персоналом Как отказаться от западной системы управления персоналом Инструкции Pro Что поменять в договоре, даже если санкции вас не коснулись Что поменять в договоре, даже если санкции вас не коснулись Инструкции Pro «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора Статьи Pro Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам Инструкции Pro Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром Статьи Pro Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Инструкции Pro Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Кейсы

«Как только экономика начинает немного сдавать, учащаются случаи воровства», — подтверждает управляющий делами группы «Спортмастер» Сергей Агибалов. В его сети чаще всего пытаются похитить продукцию дорогих западных брендов: «видимо, раз уж рисковать, то рисковать по полной». Специфика «Спортмастера» не дает возможности закрывать товары витринами, как иногда поступают в продовольственной рознице, поэтому особенное внимание, по словам Агибалова, компания уделяет «предпродажной подготовке».

О росте потерь и списаний рассказал также совладелец сетей «Семья» и «Spar Калининград» Олег Пономарев. По его словам, кражи участились в марте 2022 года и, если в прошлые годы его сети сокращали количество контролеров, теперь, наоборот, увеличивают. «Не всегда возможно выяснить, увеличиваются ли потери из-за персонала или из-за покупателей, но совершенно точно с дальнейшим ухудшением экономики ситуация будет все сложнее, — рассуждает Пономарев. — За последние 20 лет в торговле в этом смысле ничего не изменилось, клептоманов не так уж и много, воруют бедные люди и молодежь из-за отсутствия денег или хулиганских соображений».

В группе «М.Видео-Эльдорадо» не фиксируют существенных изменений в поведенческих трендах потребителей. Без изменений соответствующая статистика у re: Store, «Связного» и «Вкусвилла».

В компаниях X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магнит», «Красное и Белое», Leroy Merlin комментарии не предоставили.