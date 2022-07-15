Путин наградил Лепса и Соловьева

Президент отметил заслуги Лепса «в развитии эстрадного искусства» и присвоил ему звание Народного артиста. Соловьев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Григорий Лепс (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Президент Владимир Путин присвоил звание Народного артиста России певцу Григорию Лепсу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства.

16 июля Лепсу исполнится 60 лет. В пятницу в «Лужниках» пройдет юбилейный концерт музыканта.

С 2011 году он носит звание Заслуженного артиста в России. С 2015 года Лепс — Народный артист Карачаево-Черкесии. Певец — лауреат премий World Music Awards, «Песня года» и «Золотой граммофон».

В 2017 году Лепс был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии культуры и вклад в проведение творческих и гуманитарных мероприятий. Тогда же он получил медаль «Участнику военной операции в Сирии» за содействие в решении задач операции.

Кроме того, Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущего Владимира Соловьева. В указе отмечается, что награды ведущий общественно-политических программ на государственном телевидении удостоился «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

Соловьев ведет на канале «Россия 1» ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» и другие программы. На YouTube журналист ведет канал «Соловьев LIVE». После начала военной операции на Украине ведущий оказался под персональными санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады.